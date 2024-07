Zwei Jahre MiMa: Nachhaltiger Markt in Klagenfurt wächst und gedeiht

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 13:57 / ©MiMa

MiMa, der erste Mitmach-Markt in Klagenfurt, feiert sein zweijähriges Bestehen. Seit

seiner Gründung im Juni 2022 hat sich die eingetragene Handelsgenossenschaft zu

einem beispielhaften Begegnungszentrum entwickelt; dies ist vor allem dem

freiwilligen Engagement der Genossenschafter zu verdanken.

Freitag ist Markttag

Am Anfang stand die Idee, einen Supermarkt ganz im Sinne des nachhaltigen Konsums mit großteils Bioprodukten aus der (Alpe-Adria-)Region zu gründen. Heute können die Genossenschafter aus einem breiten Sortiment ausgewählter Lebensmittel und Dingen des täglichen Bedarfs wählen. Jeden Freitag von 13 bis 17 Uhr ist Markttag, der auch für Interessierte offen steht. „Handeln mit Herz“ lautet das Motto hier und in allen anderen Bereichen der MiMa, zu denen ein Veranstaltungsraum und ein Café gehören, welche auch gemietet werden können. Darüber hinaus gibt es eine Schenkerei und Tauscherei, eine Sharegemeinschaft mit den verschiedensten Gütern, einen Innovation-Hub mit dem Schwerpunkt „erneuerbare Energie und gesunde Ernährung“ sowie ein Repair-Café.

Schritt für Schritt zum Gemeinschaftsgarten

Gerade im Aufbau befindet sich der Gemeinschaftsgarten in Kooperation mit der Landeshauptstadt Klagenfurt und der Caritas. An der alten Stadtmauer wird nun eine rund 300 Quadratmeter große, derzeit ungenutzte Fläche Schritt für Schritt mit essbaren Sträuchern und Hochbeeten für Gemüse bestückt . Eine grüne Begegnungszone mit rundem Tisch und Bänken steht bereits. Das Schöne daran: Alle in der Nachbarschaft können mitgestalten und -garteln, ernten, einkochen, schmausen und feiern.

Mitbestimmung für alle

Dies alles wird von den Genossenschaftern in ihrer freien Zeit betrieben. Die Organisation der MiMaMarkt eG orientiert sich an der soziokratischen Kreisorganisationsmethode. Gemeinsame Ziele werden auf Basis von Mitbestimmung und mittels effektiver Selbstorganisation erreicht. Je nach Interesse und Talent wählen sich die Genossenschafter einen oder mehrere Kreise aus und arbeiten ein paar Stunden pro Monat ehrenamtlich mit. Das Management obliegt dem Koordinationskreis, in welchem Delegierte aus sämtlichen Fachkreisen vertreten sind.