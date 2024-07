AC/DC bringt Wiener Ernst-Happel-Stadion und Erde zum Beben

AC/DC, die legendäre australische Hardrock-Band, sorgte kürzlich für ein unvergessliches Erlebnis im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Mit einer energiegeladenen Performance brachten sie nicht nur die Konzertbesucher zum Toben, sondern auch die Erde zum Beben, berichtet GeoSpherer Austria.

Die seismischen Messgeräte schlugen an

Die Band, bekannt für ihre kraftvollen Songs und elektrisierenden Bühnenauftritte, spielte Klassiker wie „Thunderstruck“ und „Highway to Hell“. Die Wucht der Musik war so stark, dass sie sich tatsächlich auf den umliegenden seismischen Messgeräten von GeoSphere Austria niederschlug. Die Vibrationen durch den donnernden Bass und die lauten Gitarrenriffs wurden in Form von Seismogrammen in der Datenbank verewigt.