Wurde übersehen: Mopedlenkerin (15) von Auto abgeschossen

Am Mittwoch, den 3. Juli 2024, ereignete sich in Wolfsberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Mopedfahrerin aus St. Andrä verletzt wurde. Gegen 11.50 Uhr lenkte die Jugendliche ihr Moped auf der St. Thomaser Straße in Richtung Norden, als eine 60-jährige Frau aus St. Andrä aus dem Wachtelweg in die St. Thomaser Straße einbiegen wollte.

60-Jährige übersah das Mädchen

Die Autofahrerin übersah das herannahende Moped, woraufhin es zur Kollision kam. Die Mopedlenkerin stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Rettungskräfte brachten sie ins LKH Wolfsberg. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Alkomatentests ergaben, dass keine der beiden Beteiligten unter Alkoholeinfluss stand.