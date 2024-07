Schulgesundheitspreis: Die Gewinner stehen fest

Ernährung und Bewegung sind die Basis. Gesunde Schule ist aber viel mehr – und macht Spaß. Unter dem Motto „Gesundheit macht Schule. Schule macht Gesundheit“ suchten das Gesundheitsamt der Stadt Graz und Der Grazer wieder Ideen und Programme, wie im schulischen Alltag das Thema Gesundheit am innovativsten, nachhaltigsten und mit Freude vermittelt werden kann. Die Gewinner wurden bei einer Festveranstaltung im Gemeinderatssaal des Grazer Rathauses prämiert und im Grazer vorgestellt. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie vielfältig und nachhaltig an das Thema Gesundheit in den Grazer Schulen herangegangen wird. Ich bedanke mich herzlich bei allen teilnehmenden Schulen“, so der Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). „Besonders schön ist es, wenn die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen weitergeben“, sagte Amtsleiterin Eva Winter. Die Projekte wurden in zwei Kategorien unterteilt, jene der Volksschulen und jene der über Zehnjährigen.

Förderung durch Dokumentation und Reflexion

Die MS Puntigam entwickelte unter dem Titel „Sozial AG“ ein Konzept, um Schüler präventiv zu fördern und das Schulklima zu verbessern. In sozialen und emotionalen Förderstunden werden die Kinder individuell gestärkt und unterstützt. Das Projekt entstand im Rahmen des Hochschullehrgangs „Förderbereich emotionale und soziale Entwicklung – Standortbezogene Interventionen“. Schüler werden von Lehrpersonal in eine Liste eingetragen, auch mit einem Vorschlag, was das Kind brauchen könnte – zum Beispiel: „Schüler A – braucht Bewegung!“, „Schülerin B – wirkt in letzter Zeit verändert – Gespräch!“, „Schüler C hatte Streit mit Schüler D – gemeinsam Wiedergutmachung überlegen“, „Schüler E – Leseförderung!“, „Klasse 1b – Unterstützung beim Klassenrat“. Diese unterschiedlichen Bedürfnisse werden im Anschluss vom Lehrpersonal der SozialAG aufgegriffen und in ihrer Stunde mit den Kindern einzeln oder in anderen Gruppensettings bearbeitet. Durch regelmäßige Dokumentation, Reflexion und gemeinsamen Austausch wird das Konzept ständig weiterentwickelt und ist für die ganze Schule ein Gewinn.

©Stadt Graz / Foto Fischer Das MS Puntigam entwickelte das Projekt „Sozial AG“

„Spiel dich fit“

Die Modellschule Graz gewann mit ihrem Projekt „„Spiel dich fit. Das Spiel zur Förderung der kognitiven Fähigkeiten, der mentalen Gesundheit und des sozialen Miteinanders“. Die Idee „Spiel dich fit“ ist entstanden, um die positiven Auswirkungen des gemeinsamen Tuns in den Mittelpunkt zu stellen. Schule ist ein Ort des kognitiven, aber vor allem auch des sozialen Lernens und des Miteinanders. Ziel des Projektes „Spiel dich fit“ ist es, über das gemeinsame Spielen das soziale Miteinander noch stärker erlebbar zu machen, Spaß und Freude im gemeinsamen Tun zu fördern, und damit auch einen Beitrag zu mehr Resilienz und zur psychischen Gesundheit unserer Jugendlichen zu leisten.

©Stadt Graz / Foto Fischer „Spiel dich mit“ ist das Motto der Modellschule Graz.

Kognitive Fähigkeiten sollen durch spielerisches Lernen gefördert werden

Ebenso soll über das analoge Spielen Lachen und Lebensfreude vermittelt und Isolation vorgebeugt werden. Wer gemeinsam lacht und Freude empfindet, hilft damit auch der eigenen mentalen Gesundheit. Ein weiteres Ziel ist es, durch analoges Spielen einen positiven Gegenpol zur digitalen Welt zu schaffen, in der sich die Jugendlichen immer mehr verlieren. Durch Spielen sollen die kognitiven Fähigkeiten gefördert werden und das spielerisches Lernen einfacher und nachhaltiger gemacht werden. Ziel ist es, sich über das gemeinsame Spielen besser kennenzulernen und damit einen wichtigen Beitrag zur Friedenserziehung zu leisten.

Eine Stunde, in der man das Beste rausholen soll

Das Projekt „BeeYou“ bietet den Kindern der VS Nibelungen einen geschützten Raum, sich in der Kleingruppe mit Themen rund um das seelische Wohlbefinden und mentaler Stärke, wie beispielsweise Angst, Mut oder Wut auseinanderzusetzen. Es ist eine Stunde, in der die Kinder herunterkommen können und keinen Leistungsdruck spüren sollen. Sie lernen daraus, wie wichtig es ist, an sich zu glauben, positive Gedanken zu haben und sich auf das Gute im Leben zu konzentrieren. Generell lernen sie ihre Gedanken und Gefühle bewusst wahrzunehmen und aus jeder Situation das Beste herauszuholen.

©Stadt Graz / Foto Fischer „BeeYou“ soll Kindern dabei helfen, sich mit ihrer Wut und Angst auseinanderzusetzen.

Ein aktives Leben durch mentales Training

Es ist zu beobachten, dass viele Kinder häufig zu angespannt sind und andere wiederum zu wenig Spannung aufweisen, sodass keine förderliche Körper- und Geistesspannung zustande kommt. Sie brauchen individuelle Werkzeuge, um die innere Balance zu finden und diese zu bewahren. In Form von Meditationen, Spielen, Bewegungs- und Atemübungen, Affirmationen und Fantasiereisen werden die Schülern mit gezielten Techniken und Strategien vertraut, die sie in herausfordernden Situationen im Alltag anwenden können. Mentales Training basiert auf Grundlage der positiven Psychologie und ist eine Strategie, mit der das Leben aktiv und positiv gestaltet werden kann.

Physische und Osychische Gesundheit durch Bewegung im Alltag

Die Schüler und Lehrer der VS Gabelsberger haben unter dem Motto „Active Kids – Future starts now“ gleich ein ganzes Bündel an Projekten eingereicht. Viele davon betreffen die gesamte Schule, manche werden von einzelnen Klassen durchgeführt. Die VS Gabelsberger definiert sich dabei als „Gesunde Schule“ und dreht mit vielen ineinandergreeifenden Projekten an vielen Stellschrauben gleichzeitig: Bewegung im Alltag – physische und psychische Gesundheit, Sport und gesunde Ernährung, Umweltbewusstsein, Achtsamkeit und Bewusstseinskultivierung, Verantwortungsbewusstsein, Gesunde Beziehungen und soziale Kontakte, Gesellschaftliche Partizipation, Entwicklung von Selbstwert und inklusive Haltung und Interkulturelle Kompetenz durch Sprachförderung und Sprachkenntnisse.

©Stadt Graz / Foto Fischer Das Motto der VS Gabelsberg ist „Active Kids – Future starts now“

Eigene Hochbeete und Gärten wurden angelegt

Gesunde Ernährung gilt hier als ganzjähriges Schulmotto – am deutlichsten wird das durch den Aufbau eines eigenen Schulgartens, durch ernährungsspezifische Workshops und durch Ernährungsaufklärung. Im Schulgarten haben die Schüler Gemüse- und Hochbeete angelegt, Naschhecken und Obstbäume gepflanzt sowie eine gemütliche Sitzecke gebaut. Durch die Pausen an der frischen Luft in der Nähe der von ihnen selbst betreuten Pflanzen erholen sich die Kinder schneller, sind entspannter, ausgeglichener und die Konzentrationsfähigkeit steigt. Zudem fördert das gemeinsame Arbeiten die Klassengemeinschaft und stärkt die Konfliktlösekompetenz. Hinzu kommen zahlreiche Sport- und Bewegungsprogramme, das Gemeinschaftsgefühl stärkende Schulveranstaltungen und ein schulübergreifendes Friedensprojekt zur Gewaltprävention mit der MS Kepler.