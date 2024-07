Einruch in Wohnhaus: Verdächtiger in Bulgarien festgenommen

Der Wert des Diebesgutes lag im hohen dreistelligen Eurobereich. Ein Zeuge konnte einen Pkw mit slowakischem Kennzeichen wahrnehmen, der mit einer Lenkerin und einem Beifahrer besetzt war.

Zulassungsbesitzerin wurde ausgeforscht

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, übernahmen die Amtshandlung und konnten in Zusammenarbeit mit den slowakischen Polizeibehörden die Zulassungsbesitzerin, zu einer freiwilligen Vernehmung auf der Polizeiinspektion Hohenau bewegen. Dabei konnte sie glaubwürdig angeben, dass sie in die Tathandlung nicht involviert war.

Per Haftbefehl gesucht

Es konnte ein 41-jähriger slowakischer Staatsbürger als Beschuldigter zum Einbruchsdiebstahl ausgeforscht werden. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg erließ gegen den Beschuldigten einen Europäischen Haftbefehl. Dieser wurde am 28. Mai 2024 in Bulgarien festgenommen und am 2. Juli 2024 nach Österreich ausgeliefert. Bei seiner Einvernahme war er geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.