Spenden für behinderte Katzen: Gnadenhof braucht unsere Hilfe

Der Gnadenhof Katzenhoffnung Steiermark ist seit Jahren ein paradiesisches Zuhause für flauschige Samtpfoten. Seit fast zehn Jahren widmet sich die Steirerin Bettina Bernadowitsch um die Gesundheit ihrer pflegebedürftigen Schützlinge. In 2015 hat die Tierliebhaberin in Voitsberg ein Haus gekauft und dieses zu ihrer Stätte des Paradieses umgebaut. 50 Katzen haben nach Unfällen, Krankheiten oder Misshandlung dort ihr neues Zuhause gefunden. Die Mission der Katzenliebhaberin ist es, den Menschen klarzumachen, dass Katzen auch trotz Erkrankungen ein Recht auf Leben haben. Für ihr Engagement und ihren Einsatz hat die Katzenmutter bereits den Tierschutzpreis des Landes Steiermark verliehen bekommen.

Neues Zuhause gesucht

Jetzt steht der Zufluchtsort der Katzen jedoch unter Bedrohung. Durch einen Nachbarn, der an dem Gnadenhof kein Gefallen gefunden hat, stellte sich heraus, dass der Betrieb eines Tierheims in der Umgebung nicht erlaubt ist. Obwohl ein Gutachter keinerlei Geruchs- oder Lärmbelästigung feststellen konnte und tierschutzrechtlich alles in bestem Zustand ist, folgten der Offenbarung zahlreiche Gerichtsverhandlungen, die bis zum Landesverwaltungsgericht gingen. Aus rechtlicher Perspektive, darf Bernadowitsch auf ihrem Grundstück kein Tierheim betreiben. Den Gnadenhof aufgeben, ist für die Steierin keine Option. Das Ende des Gnadenhofs sei laut der Tierschützerin ein sicheres Todesurteil, denn so eine Einrichtung wie den Gnadenhof, an dem Katzen rund um die Uhr betreut werden, gibt es sonst nicht.

Spenden gesucht

Das Einzige, was die Steirerin nun tun kann, ist bei null neu anfangen. Um das neue Haus zu finanzieren und für ihre samtigen Schützlinge umzubauen, braucht Bernadowitsch jedoch finanzielle Unterstützung.