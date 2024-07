Sieben Zwölfer bei Toto – jetzt wartet siebenfacher Jackpot

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 15:36 / ©pixabay.com/moerschy

Aus dem Toto Sechsfach- wurde nun ein Siebenfachjackpot, denn auch in der vergangenen Toto Runde mit etwa der Begegnung von Österreich und der Türkei im Rahmen der Europameisterschaft gelang es niemandem, 13 Spiele richtig zu tippen. In der nächsten Runde, der Runde 27, warten somit bereits rund 165.000 Euro auf den oder die Dreizehner.

1800 Euro für sieben Spieler

Gleich sieben Spielteilnehmer gelang es jeweils einen Zwölfer zu tippen und damit je mehr als 1.800 Euro zu gewinnen. Sechs der Gewinner kommen aus Wien, eine oder einer davon war via Systemschein erfolgreich, die anderen fünf jeweils mit einem Toto-Normalschein. Der oder die siebte Gewinner eines Zwölfers kommt aus Niederösterreich und war ebenfalls mit einem Systemschein erfolgreich. Im ersten Rang der Torwette verlängert sich der Jackpot ebenfalls, hier geht es in der nächsten Runde um einen Sechsfachjackpot mit voraussichtlich mehr als 6.200 Euro. Annahmeschluss für die Runde 27 ist am Freitag um 17.50 Uhr.