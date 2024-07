Neue Ära in Klagenfurt: Ronald Rabitsch als Vizebürgermeister angelobt

Die Landeshauptstadt hat einen neuen ersten Vizebürgermeister. In der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, dem 3. Juli 2024, wurde Gemeinderat Ronald Rabitsch (SPÖ) von Landeshauptmann-Stellvertreterin Gabriele Schaunig (SPÖ), in Vertretung von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), im Rathaus feierlich angelobt. „Wir vertreten in unserer politischen Funktion die Bürger und arbeiten in ihrem Auftrag. Diese Repräsentation hat so zu erfolgen, dass alle, die uns Vertrauen schenken, auch vertreten fühlen. Das Wir ist im Sinne der Demokratie immer vor das Ich zu stellen. In diesem Sinne möchte ich zu einem sachlichen, lebendigen und wertschätzenden Diskurs ermutigen und Vizebürgermeister Ronald Rabitsch alles Gute für die neue Funktion wünschen“, so die Landeshauptmann-Stellvertreterin in ihren Grußworten.

©StadtKommunikation / Bauer Ronald Rabitsch nimmt im Gemeinderat den Sessel des Vizebürgermeisters ein.

Bürgermeister Christian Scheider gratuliert

Dass das Wohl der Stadt bei allen politischen Aktivitäten als erstes in den Fokus zu stellen ist, betonte Bürgermeister Christian Scheider: „Wir wollen nicht mehr zurücksehen und strecken die Hand zur Zusammenarbeit aus. Große Herausforderung stehen in der Stadt an, daher ist die Zeit der Zurücknahme und Konzentration auf das Wesentliche gekommen. Ich wünsche auch dem abgelösten Vizebürgermeister Philipp Liesnig alles Gute für seine Zukunft und bedanke mich bei Stadtrat Franz Petritz für die Arbeit als Klubobmann. Positive Signale hat es in einem ersten Gespräch mit Ronald Rabitsch schon gegeben, in diesem Zusammenhang, Herr Vizebürgermeister, alles Gute!“

Vizebürgermeister Ronald Rabitsch: „Bilden wir doch eine Koalition der Vernunft“

Vizebürgermeister Ronald Rabitsch betonte in seiner Ansprache, dass für ihn Handschlagqualität, Klarheit und Transparenz wichtig sei. „Bilden wir doch eine Koalition der Vernunft. Wir haben alle unterschiedliche Ansichten, aber arbeiten wir gemeinsam an Lösungen, um im besten Fall win-win-Situationen für alle Beteiligten zu schaffen. Arbeiten wir über Parteigrenzen für die Landeshauptstadt zusammen, ich werde dafür mein Bestes geben und Politik für die Landeshauptstadt und die Bevölkerung leben“, so Vizebürgermeister Rabitsch, der nun Philipp Liesnig im Amt nachgefolgt ist. Für welche Referate Vizebürgermeister Ronald Rabitsch zuständig sein wird, ergibt sich aus der Stadtsenatssitzung im Anschluss an den Gemeinderat.

Zur Person Ronald Rabitsch

Der am 3. Februar 1983 geborene Ronald Rabitsch besuchte die Volksschule in Eberndorf, das Alpen Adria Gymnasium Völkermarkt und die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Klagenfurt mit psychiatrischer Sonderausbildung. 2015 legte er die Berufsreifeprüfung ab. In seinem beruflichen Werdegang hatte er unter anderem Funktionen wie den Vizepräsidenten der Arbeiterkammer, den Vorsitzenden der Gesundheitsgewerkschaft sowie den Zentralbetriebsratsvorsitzenden der KABEG und den Betriebsratsvorsitzenden im Klinikum Klagenfurt inne. Zu den Hobbies des 1. Vizebürgermeisters zählen Lesen, Sport, gemeinsame Zeit mit seiner Partnerin verbringen, Musik und die Formel 1.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.07.2024 um 17:37 Uhr aktualisiert