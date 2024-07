Archäozoologie in Flavia Solva: Untersuchung der Tierreste

Josef Schrammel (kaufmännischer Geschäftsführer UMJ), Barbara Porod (Kuratorin, Archäologie), Anton Edelsbrunner (SASt GmbH), Karl Peitler (Abteilungsleiter Flavia Solva, Archäologiemuseum), Peter Stradner (Bürgermeister der Marktgemeinde Wagna), Alfred Galik (Kurator, ÖAW) und Martina Pacher (ÖAW) vor dem neuen Schaufenster in die Römerzeit

Flavia Solva im Gemeindegebiet von Wagna ist der bedeutendste römerzeitliche Fundplatz der Steiermark. Während der römischen Herrschaft wurde ein Großteil des Landes von dieser Stadt aus verwaltet. Das neue Schaufenster in die Römerzeit zeigt nun die gefundenen Tiere aus über 100 Jahren Ausgrabung, im Rahmen einer Kooperation des Universalmuseums Joanneum und dem Österreichischen Archäologischen Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Neue archäologische Methoden und ihre Ergebnisse

„In den letzten 100 Jahren haben sich die Interessen der Ausgräber erweitert“, erklärt Barbara Porod, Chefkuratorin der Provinzialrömischen Sammlung im Universalmuseum Joanneum. „Zu Beginn stand vor allem das Auffinden und Ausgraben von archäologischen Strukturen im Vordergrund. Spitzhacke, Schaufel und Schiebetruhe sind noch heute Bestandteil von Ausgrabungen.“ Allerdings haben sich die technischen Möglichkeiten stark weiterentwickelt. Heute können mittels Fernerkundungsmethoden Strukturen im Boden erkannt werden, ohne ihn aufzugraben. Heute stehen bei Ausgrabungen neben den Monumenten auch die Rekonstruktion der damaligen Lebensumstände im Interesse. Mit feinen Ausgrabungstechniken, wie dem Aussieben oder Schlämmen von Sedimentproben, lassen sich kleinste Objekte wie Münzen, Fischknochen oder verkohlte Pflanzenreste finden, die in Flavia Solva etwa das Bild zur römischen Ernährung vervollständigen. Noch vor hundert Jahren fanden in den Grabungstagebüchern nur menschliche Knochen oder Besonderheiten wie Rehkrickel Erwähnung. Heute werden sämtliche Tierreste aufbewahrt und ausgewertet.

Tierische Überreste in der Steiermark und ihre Bedeutung

Neben pflanzlicher Nahrung war tierisches Protein ein wichtiger Bestandteil der damaligen Ernährung. Im römischen Flavia Solva sind anhand von Tierknochen und -zähnen die Haustiere Hund, Katze, Rind, Schaf, Ziege, Hausschwein, Pferd und Esel sowie Wildtiere wie Gämse, Rothirsch, Reh, Biber und Wisent dokumentiert. Dazu kommen auch Huhn, Gans und Pfau. Die Funde in der Steiermark werden in Wien von den Archäozoologen Alfred Galik und Martina Pacher vom Archäologischen Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften analysiert. Die Archäozoologie beschäftigt sich mit den tierischen Überresten menschlicher Nahrung wie Knochen, Zähnen, Muschel- und Schneckengehäusen. „Diese Tierreste geben Aufschluss über Nutztiere wie Rind, Schwein, Ziege und Schaf sowie andere Haustiere wie Hund, Katze, Pferd und Esel“, sagt Galik, Co-Kurator des Schaufensters in Flavia Solva.

Kein Nachweis exotischer Tiere für Zirkusspiele

Die Bewohner von Flavia Solva jagten auch Großwild, wie Gämsen, Rothirsche, Rehe, europäische Wisente, Wildschweine und Braunbären. Niederwild wie Biber, Feldhase oder auch die Sumpfschildkröte wurden ebenfalls gesammelt. Fischerei spielte in römischer Zeit zwar eine Rolle, bislang konnten in Flavia Solva jedoch nur unbestimmbare Fischreste und der Hecht nachgewiesen werden. „Leider fehlen uns aus Flavia Solva bislang auch noch Nachweise exotischer Tiere für Zirkusspiele, aber das könnte sich im Rahmen der Ausgrabungstätigkeit des Universalmuseums Joanneum bald ändern“, so Martina Pacher.

