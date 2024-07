Unbekannte TÃ¤ter plÃ¼ndern Tiefgarage: Schaden im vierstelligen Bereich

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 17:39 / ©Fotolia.com

Zwischen 23. Mai und 3. Juli stahlen bisher unbekannte Täter aus einer Tiefgarage einer Wohnanlage in Matrei in Osttirol auf einer Palette deponierte Entwässerungsrinnen. Dadurch entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die PI Matrei in Osttirol ersucht um Hinweise.