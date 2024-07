Exklusives Pop-Up: Hotel Sacher und Laurent-Perrier laden zum Sommererlebnis ein

Das neue Pop-Up Café von Hotel Sacher und Champagne Laurent-Perrier öffnet in Wien!

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 18:09 / ©Hotel Sacher

Hand in Hand präsentieren die Traditionshäuser Sacher und Laurent-Perrier ein Sommerkonzept, das zum Verweilen und Genießen im Freien einlädt. Ob After Work Drink oder verdiente Auszeit vom Trubel der City: Die Maysedergasse bietet den idealen Ort, um Momente zu genießen und avanciert so zum sommerlichen Hotspot. Mit Blick auf die Albertina können Gäste im Sacher Summer Garden auf komfortablen Designermöbel aus dem Hause Bene verweilen und das Geschehen der Wiener Innenstadt beobachten.

Tradition verbindet

Das Hotel Sacher und Champagne Laurent-Perrier setzen auf Exzellenz und Tradition. Beide streben danach, besondere Momente zu zu versüßen. Als familiengeführte Unternehmen, die auf eine lange Geschichte zurückblicken, ergeben sich schon seit Jahren Synergien.