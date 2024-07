Wiener Musicals erobern China: ELISABETH und REBECCA auf Tournee

Die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, freuen sich sehr, gleich zwei deutschsprachige Tourneen ihrer Musical-Welterfolge in China bekanntgeben zu können: ELISABETH und REBECCA, beide aus der Feder von Michael Kunze und Sylvester Levay, werden von August bis Dezember 2024 halbszenisch und mit großem Orchester in insgesamt 62 Vorstellungen in renommierten chinesischen Partner-Theatern der VBW in Shanghai, Peking und Guangzhou zu sehen sein.

ELISABETHs Premiere

Den Anfang macht ELISABETH: Wenige Wochen nachdem das erfolgreichste deutschsprachige Musical aller Zeiten in drei außergewöhnlichen Konzerten vor dem Schloss Schönbrunn in Wien zu erleben war – seit 2019 haben bereits über 100.000 Menschen die Schönbrunn Version des Musicals gesehen – wird diese gefeierte halbszenische Fassung Ende August große Premiere in China feiern. Den Anfang macht das Shanghai Culture Square Theatre, nach ELISABETH 2014 und der Wiener Fassung von MOZART! 2016 werden 2024 ELISABETH und REBECCA die dritte und vierte VBW-Produktion sein, die in Shanghai auf die Bühne gebracht werden. Im Anschluss geht es für ELISABETH weiter nach Peking ins Beijing Tianqiao Performing Arts Center und dann nach Guangzhou ins Opera House, wo am 30. September nach insgesamt 33 Vorstellungen die Dernière stattfinden wird.

REBECCAs Shanghai Premiere

Am 5. November feiert REBECCA in Shanghai Premiere und ist danach ebenfalls in den VBW-Partner-Theatern in Peking und Guangzhou in insgesamt 29 Vorstellungen zu sehen. Das Musical, das auf der weltbekannten Geschichte der berühmten Romanautorin Daphne du Maurier basiert, die auch von Alfred Hitchcock und Netflix verfilmt wurde, war erst 2022 bis 2023 im Wiener Raimund Theater vor fast täglich ausverkauftem Haus zu sehen. Es ist das erste Mal, dass REBECCA in China gezeigt wird. Beide Produktionen werden von Gil Mehmert, der bereits das ELISABETH-Konzert in Schönbrunn inszenierte, auf die Bühne gebracht.

Wien als Weltstadt der Musik

Die beiden Produktionen werden im Auftrag des Shanghai Culture Square Theater, Tianqiao Performings Arts Center Beijing und Guangzhou Operahouse von Lion International produziert. Lion International ist Teil von Lion Entertainment mit Sitz in Kopenhagen. Lion Entertainment ist einer der größten kommerziellen Musicalproduzenten in Skandinavien, ihre Produktionen spielen in Dänemark, Norwegen und Schweden und jetzt auch in China. Neben etlichen Eigenentwicklungen produziert Lion Entertainment große internationale Produktionen wie „Spamalot“, „Hairspray“, „We Will Rock You“, „The Bodyguard – The Musical“, „Pretty Woman“ oder „Jersey Boys“. Wirtschafts- und Tourismus-Stadtrat Peter Hanke: „Wir wollen die Marke Wien als Weltstadt der Musik fördern und dazu leisten die Vereinigten Bühnen Wien einen wichtigen Beitrag. International locken die VBW-Erfolgsmusicals jedes Jahr über eine Million Besucher*innen in die Musiktheater. Die Tourneen von ELISABETH und REBECCA nach Shanghai, Peking und Guangzhou sind eine ausgezeichnete Werbung für Wien und auch ein starker Impuls für den Städtetourismus.“

Die Herzen des chinesischen Publikums im Sturm erobern

Wien Holding Geschäftsführer Kurt Gollowitzer: „Die Vereinigten Bühnen Wien lizenzieren ihre Eigenproduktionen in die ganze Welt, und REBECCA wird auch die Herzen des chinesischen Publikums im Sturm erobern. Besonders stolz sind wir auf ELISABETH, das 1992 in Wien uraufgeführt wurde und sich zum weltweit erfolgreichsten deutschsprachigen Musical entwickelt hat.“ VBW- und VBW International Geschäftsführer Franz Patay betont: „Die Musicals der VBW begeistern jährlich rund eine Million Besucher auf der ganzen Welt. „

Das erfolgreichste deutschprachige Musical aller Zeiten

Die dramatische und berührende Geschichte über Leben, Wirken und Leiden der Kaiserin Elisabeth begeistert seit der Uraufführung 1992 das Publikum auf der ganzen Welt. Mit Spielserien in 14 Ländern (Österreich, Belgien, China, Finnland, Deutschland, Ungarn, Italien, Japan, den Niederlanden, Südkorea, Schweden, Litauen, Tschechien und der Schweiz) in insgesamt zehn Sprachen zog das Stück international bisher über 12 Millionen Besucherinnen in ihren Bann. Dieses Jahr war das berühmte Musical bereits zum vierten Mal als großes Open-Air-Konzert im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn zu erleben und zählte alleine dort insgesamt über 100.000 Zuschauer.

Ein Musicalthriller der Extraklasse

Der weltbekannte Stoff, der in der Kinoversion von Alfred Hitchcock für elf Oscars nominiert wurde und auch in der Neuverfilmung von Netflix Erfolge feierte, garantiert in der berühmten Musical-Adaption der Vereinigten Bühnen Wien ein Theatererlebnis voller Romantik, düsterer Geheimnisse und unheimlicher Spannung. Die romantische Liebesgeschichte auf dem Anwesen Manderley entwickelt sich nach und nach zu einem packenden Thriller mit vielen Intrigen und dunklen Überraschungen. Nach vielen internationalen Stationen mit an die drei Millionen Besucher in 13 Ländern und elf Sprachen und ausverkauften Vorstellungen in Wien ist REBECCA ab November erstmals auch in China zu erleben.