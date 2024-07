Junkfood Abfälle vor Fastfood Läden: Gibt es eine Lösung?

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 19:34 / ©Fotomontage Canva: 5 Minuten

Gemeinderat Michael Gussnig (Team Kärnten) weist ausdrücklich darauf hin, dass sich im Umkreis von Fastfood-Ketten die Situation seit dem letzten Ansuchen noch verschlechtert hat. Auf den Straßen, Wegen und Grünanlagen im Umkreis von Fastfood-Ketten wird die Verpackung der ohnedies nicht gesundheitsfördernden „Speisen und Getränke“ sorglos weggeworfen, obwohl in unmittelbarer Nähe Mülleimer vorzufinden sind. Der direkte Zusammenhang von achtlosem Umgang und Entsorgung von Verpackungsmaterial und der Konsumation von „Junkfood“ wurde ja schon in mehreren Studien untersucht, so Grussnig.

Ordnungsgerechte Entsorgung: Firmen sollen Konsumenten aufklären

„Es kann aber nicht sein, dass unsere Magistratsreinigungskräfte (Viertelputzer) den achtlos weggeworfenen Dreck entsorgen müssen, damit unsere Umwelt nicht verunstaltet wird. Kinder und Haustiere laufen Gefahr, dass sie diese, teils noch mit Essensresten gefüllten Verpackungsteile, verschlucken und dass deren Gesundheit dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Die zuständige Referentin und die Fachabteilung werden ersucht, den Umstand zu prüfen, welche Möglichkeiten seitens der Landeshauptstadt bestehen, die betroffenen Firmen dazu zu bewegen, ihren Konsumenten ein Bewusstsein für die ordnungsgerechte Entsorgung ihrer Verpackungen näherzubringen. Und um auch diese Firmen in die Verantwortung zu nehmen, die für den Mehraufwand der Entsorgung und Reinigung, im direkten geografischen Umfeld verantwortlich sind. Sei es monetär oder mit PR-Maßnahmen“, betont Grussnig.