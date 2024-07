18 Gebinde Epoxidharz geklaut: Täter brachen auf Baustelle ein

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 20:48 / ©Igor Mojzes-fotolia.com

In der Nacht zum 3. Juli stahlen bisher unbekannte Täter von einer Baustelle auf der Inntalautobahn in Haiming, in Tirol, 18 Gebinde mit Epoxidharz sowie mehrere Gebinde mit Härter. Das Ausmaß des Schadens ist bisher unbekannt. Für die Verbringung des Diebsgutes dürften die Täter zumindest einen Kleintransporter verwendet haben.