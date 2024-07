Baumstamm abgerutscht: Mann gegen Traktor eingeklemmt, schwer verletzt

Am heutigen Mittwoch, den 3. Juli, gegen 15.20 Uhr führte ein 59-jähriger Österreicher in einem Wald in Breitenbach, in Tirol, Holzarbeiten durch. Dabei zog er mit einer an einem Traktor angebrachten Seilwinde Baumstämme. Als ein Stamm unerwartet ins Rutschen geriet, wurde der Mann vom Seil der Winde erfasst und gegen die Felge des Traktors gedrückt.

59-Jähriger schwer verletzt

Dabei zog sich der Österreicher nach derzeitigem Ermittlungsstand schwere Verletzungen zu. Der 59-Jährige konnte noch selbständig seine Gattin anrufen, welche die Rettungskette in Gang setzte, zur Unfallstelle ging und den Verunfallten mit dem Traktor zu seinem Wohnhaus brachte. Von dort wurde der Österreicher mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.