Wetter am Donnerstag: Wechselspiel zwischen Sonne und Wolken in Kärnten

Am Donnerstag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix in Kärnten.

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 22:23 / ©5 Minuten

Der Tag beginnt vielerorts mit dichten Wolken und regionalem Nebel oder Hochnebel. Besonders im Osten kann es am Morgen noch zu leichtem Regen kommen. Doch von Westen her klart der Himmel rasch auf, und die Sonne setzt sich durch. Im Laufe des Vormittags lockern die Wolken immer mehr auf, und die Sonne scheint verbreitet. Allerdings bilden sich danach einige Quellwolken, die die Sonne zeitweise verdecken können. Besonders über den Bergen besteht die Möglichkeit von lokalen Regenschauern. In den Tal- und Beckenlagen bleibt es hingegen meist trocken und sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 24 Grad.