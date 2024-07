Modern Music College: Nachwuchskünstler verzaubern bei Sommershow

Veröffentlicht am 3. Juli 2024, 23:11 / ©Modern Music College

Auf der malerischen Genottehöhe begeisterten talentierte SchülerInnen vor einem Publikum von mehr als 450 Gästen. Musikalisch wurden sie von einer beeindruckenden Darbietung verwöhnt, während das Gasthaus Genottehöhe der Familie Schofnegger für kulinarische Genüsse sorgte. Die Musikschule Modern Music College Villach hat es sich zum Ziel gesetzt, ihren SchülerInnen nicht nur musikalisches Wissen zu vermitteln, sondern auch wertvolle Bühnenerfahrung zu ermöglichen. „Unsere SchülerInnen sollen Musik nicht nur im stillen Kämmerchen erlernen, sondern auch vor Publikum Bühnenerfahrung sammeln können“, erklärt Musikschulleiter Wolfgang Legat. Aus diesem Grund veranstaltet die Schule jedes Jahr sowohl eine große Sommer- als auch eine Wintershow.

©Modern Music College Viele Talente zeigten bei dem Open Air Event ihr Können.

Stars der Zukunft: 60 Schüler zeigen ihr Können

Kurz vor Schulschluss war es wieder soweit: Unter dem Motto „Stars der Zukunft“ zeigten mehr als 60 SchülerInnen ihr Können. Das Repertoire umfasste eine vielfältige Auswahl an Musikstilen, darunter Rock, Pop, Musicals, Volksmusik und vieles mehr. Das Event auf der Genottehöhe lockte zahlreiche Musikbegeisterte an und bot ein unvergessliches Erlebnis für alle Anwesenden. Neben dem Sommer-Open-Air plant das Modern Music College bereits das nächste große Event: Am Sonntag, den 15. Dezember 2024, findet das jährliche Weihnachtskonzert „Stars der Zukunft“ im Kultursaal der Gemeinde Treffen statt. Beginn ist um 16 Uhr. Dieses Event verspricht, ebenfalls ein musikalisches Highlight der Vorweihnachtszeit zu werden und sollte unbedingt vorgemerkt werden.

©Modern Music College Das Publikum wurde mit musikalischen Darbietungen verwöhnt.

Vielfältiges Unterrichtsangebot für alle Altersklassen

Das Modern Music College Villach bietet eine breite Palette an Musikunterricht an. Von Klavier, Keyboard, Gesang, Schlagzeug und E-Bass über Violine, Cello, Steirische Harmonika und Ukulele bis hin zu allen Arten von Gitarren und elementarem Musizieren für Kinder ab drei Jahren – die Auswahl ist beeindruckend. Der jüngste Schüler ist derzeit drei Jahre alt, der älteste stolze 73 Jahre. So bietet die Musikschule für jede Altersgruppe und jeden Musikgeschmack das passende Angebot.