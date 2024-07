Unfall: Arbeiter (53) verletzt sich mit Motorsäge am Oberschenkel

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 05:57 / ©5 Minuten

Ein 53-jähriger Angestellter der Straßenmeisterei war am Mittwochmorgen mit Baumschnittarbeiten entlang der L37 Ferndorfer Straße in der Gemeinde Weißenstein beschäftigt. „Dabei löste sich ein unter Spannung stehender Ast und traf ihm am Körper“, heißt es seitens der Polizei.

Motorsäge knallte gegen Oberschenkel

Der Arbeiter machte infolgedessen eine ungünstige Bewegung mit seiner Motorsäge und traf dabei seinen Oberschenkel. „Er erlitt dadurch eine tiefe Schnittverletzung“, so die Beamten weiter. Er wurde nach Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins LKH Villach verbracht.