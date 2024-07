Von Baum getroffen: 45-Jähriger bei Forstunfall schwer verletzt

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 06:18 / ©5 Minuten

Der Mann aus dem Bezirk Weiz war gegen 18 Uhr in einem Wald in Puch bei Weiz mit Holzarbeiten beschäftigt. Als der 45-Jährige einen gefällten Baum zerschnitt, schnellte der Stamm hoch und traf den Arbeiter. Dabei erlitt der 45-Jährige schwere Verletzungen. Der Verletzte verständigte anschließend selbstständig die Rettungskräfte. Das Notarztteam des Rettungshubschraubers Christophorus 12 brachte den Forstarbeiter nach der Erstversorgung in das UKH Graz.