Diese Woche steht Graz im Zeichen der Inklusion

Den Auftakt bildete ein Eventtag am Hauptplatz. Bei der Eröffnung betonten Bürgermeisterin Elke Kahr und Sozialstadtrat Kurt Hohensinner die Bemühungen seitens der Stadt, um Barrierefreiheit möglichst auf allen Ebenen. Aus diesem Grund wurde unter anderem ein eigenes Referat Barrierefreies Bauen in der Stadtbaudirektion eingerichtet, das von Constanze Koch-Schmuckerschlag geleitet wird. Weiters gibt es mit Wolfgang Palle einen Beauftragten für Menschen mit Behinderung, der Ansprechpartner für alle Fragen – von juridischen bis psychologischen – ist.

Barrieren abbauen

In Graz leben sehr viele Menschen mit verschiedensten Behinderungen. Sie sind ein wesentlicher Teil der Gesellschaft und des Wirtschaftslebens. Die Stadt Graz bietet eine Vielzahl von Hilfestellungen und Leistungen an, um Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Trägervereine setzen diese Leistungen um und entwickeln sie weiter. Selbstvertretungsvereine kämpfen für die Rechte und für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Graz zeichnet sich dadurch aus, dass diese Gruppen gemeinsam und ständig am Abbau von Barrieren arbeiten – in Gebäuden, auf Straßen, in Verkehrsmitteln, bei Informationen und in den Köpfen. Die Woche der Inklusion soll die Möglichkeit bieten, all diese täglichen Bemühungen um Inklusion, die einzelnen Leistungen, Hilfestellungen und Angebote auch einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2024 um 07:48 Uhr aktualisiert