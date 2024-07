38 neue Bäume: Der Enkplatz wird zur Grünoase

Planungsstadträtin Ulli Sima und Bezirksvorsteher Thomas Steinhart haben am Mittwoch mit einem symbolischen Spatenstich den Startschuss für die umfassenden Arbeiten gegeben. Bis zum Frühjahr 2025 soll die Umgestaltung abgeschlossen sein. „Ich freue mich, dass wir mit unseren wienweiten Entsiegelungsoffensiven nun auch im Herzen Simmerings loslegen können! Der zentrale Enkplatz wird zu einer attraktiven und klimafitten Wohlfühloase. 38 neue Bäume, bunte Staudenbeete und eine neue Naturwiese mit Blumen und Gräsern rund um die Kirche laden hier künftig zum Verweilen im Grünen ein. Danke an den Bezirk für die gute Zusammenarbeit!“, so Planungsstadträtin Ulli Sima. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart ergänzt: „Die Einbindung der Bevölkerung in das Projekt war uns ein wichtiges Anliegen. Umso schöner ist, dass sich so viele Nachbar*innen des Enkplatzes an der Befragung beteiligt und uns vielfältige Wünsche und Vorschläge mitgeteilt haben, die wir nun umsetzen.“

38 neue Bäume: Der Enkplatz wird zur attraktiven Grünoase

Die groß angelegte Umgestaltung mit 38 neuen Bäumen und viel zusätzlicher Begrünung bringt neben einer besseren Erlebbarkeit der bereits bestehenden Grünflächen auch die zusätzliche Entsiegelung von 550 m² Pflasterfläche. Damit werden insgesamt 1.000 m² Staudenbeete und 1.160 m² Naturwiese den Platz zur Grünoase machen. Darüber hinaus werden 760 m² an bisher unzugänglichen Rasenflächen in Zukunft zum Verweilen geöffnet sein.

Helle Pflasterung im Muster des Kirchendachs

Rund 70 neue Sitzgelegenheiten versprechen bequeme Aufenthaltsmöglichkeiten auf dem Platz. Die Ausstattung mit einer neuen, hellen Pflasterung stellt sicher, dass sich der Platz in den Sommermonaten weniger aufheizt. Besonders schmuckes Detail: Das Pflaster wird die Musterung des Kirchendachs aufgreifen. Auch an Wasserelemente wurde gedacht! 6 Nebelstelen und ein Wasserspiel mit 18 Bodenwasserdüsen sorgen für zusätzliche Abkühlung. Zum bestehenden Trinkbrunnen kommt ein weiterer hinzu. Wichtige Aspekte wie etwa die Erhaltung der bestehenden Bäume, die Zugänge zu U-Bahn und Parkgarage oder die Zu- und Ausfahrten für Einsatzfahrzeuge wurden in die Planungen einbezogen. Auch ausreichend Platz für Märkte und Veranstaltungen soll weiterhin auf dem Platz zur Verfügung stehen.

Anrainerbefragung: Großer Wunsch nach Begrünung

Dem nun erfolgten Baustart geht die breite Einbindung der Bürgerinnen zuvor. Im Oktober 2023 wurden Folder an die Haushalte rund um den Enkplatz verteilt, die über das Projekt informierten und die Möglichkeit für Rückmeldungen gaben. Das Projektteam lud die Anrainer dazu ein, online oder per Karte mitzuteilen, wie wichtig ihnen bestimmte Themen für den neuen Enkplatz sind. Knapp 1.000 Antworten langten ein. Die Auswertung zeigte, dass die meisten Teilnehmer „Begrünung, Abkühlung und besseres Mikroklima“ als am wichtigsten erachten. „Mehr Raum zum Verweilen, zusätzliche Sitzgelegenheiten“ wurde an die zweite Stelle gereiht, gefolgt von „Platz für Märkte, Veranstaltungen“ auf dem dritten Rang. Ein häufig geäußerter Wunsch war ein Durchgang durch die vordere Grünfläche von bzw. zur Simmeringer Hauptstraße. Ein neu angelegter Weg wird diese Querung in Zukunft möglich machen.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2024 um 07:20 Uhr aktualisiert