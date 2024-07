Wien gedenkt Theodor Herzl anlässlich des 120. Todestages

Bei der Zeremonie, die auch den Beginn des Herzl-Gedenkjahres markierte, waren zahlreiche Vertreter*innen von Politik und Kultur geladen. Neben Bürgermeister Ludwig waren unter anderem der israelische Botschafter David Roet, Verfassungs-Ministerin Karoline Edtstadler sowie die Vizepräsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Claudia Prutscher anwesend.

„Ehrfurcht, Stolz – und Wehmut“

Bürgermeister Ludwig sprach in seiner Rede von „Ehrfurcht, Stolz – und Wehmut“. Einerseits seien im dunkelsten Kapitel der österreichischen Geschichte zwischen 1938 und 1945 Millionen Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus von Wien aus in den Tod geschickt worden, fast gleichzeitig sei zur vorletzten Jahrhundertwende „unsere Stadt der Geburtsort der Idee zur eigenen jüdischen Nation“ gewesen. Ludwig nannte Herzl einen „Humanisten und Menschenfreund, hervorragenden Schreiber und Denker, einen Utopisten und den Pionier eines Israelischen Staates“. Herzl habe uns gelehrt, „dass man durchaus ein radikaler Denker sein kann, ohne das Wohl der Allgemeinheit aus den Augen zu verlieren.“ Seine Utopie stehe „für das gute und gerechte Gelingen einer Gesellschaft, die Sicherheit für alle bietet, sozialen Zusammenhalt und gleiche Chancen für alle Bewohner“ schaffe. Israel blicke inzwischen selbst auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück, die Idee Herzls bliebe aber zeitlos und unverändert, so Ludwig abschließend. Der israelische Botschafter David Roet mahnte in seiner Rede zur Differenzierung: „Heute beobachten wir in Zeiten steigendem Antisemitismus, dass der Begriff Zionismus zu oft als Stellvertreter für Juden verwendet wird und eigentlich das jüdische Volk gemeint ist, wenn man den Zionismus attackiert. Wenn wir Herzls Andenken ehren, ist es wichtig, dass wir das wahre Wesen des Zionismus wiederentdecken und bekräftigen – eine Bewegung für das Recht eines Volkes, frei und sicher in seinem eigenen Land zu leben.“

„Theodor Herzl war eines der bedeutendsten Mitglieder unserer Gemeinde“

Die Vizepräsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Claudia Prutscher unterstrich in ihrer Wortmeldung die Bedeutung Herzls für das Judentum: „Theodor Herzl war eines der bedeutendsten Mitglieder unserer Gemeinde. Er erkannte früh die Gefahr des Antisemitismus und verstand es, Menschen von seiner Vision eines jüdischen Staates in der Heimat des Judentums, Eretz Israel, zu überzeugen. Leider kam die Entstehung des Staates Israels für viele zu spät. Wir wissen, dass die Sicherheit von Juden in aller Welt untrennbar mit der Sicherheit des jüdischen Staates verbunden ist. Deshalb stehen wir österreichischen Jüdinnen und Juden vor allem in Zeiten vehementer Angriffe und schlimmster Bedrohungen fest an der Seite Israels. Wir bauen auch auf die Solidarität und Freundschaft vieler Verbündeter, die sich für eine offene, demokratische und vielfältige Gesellschaft einsetzen. Dieses aktive Gestalten ist der Kern des von Theodor Herzl postulierten „Wenn ihr wollt, ist es kein Traum.“ Zum 120. Todestag dieses großen Wiener Visionärs sind diese Worte aktueller denn je.“

In Erinnerung

In Wien erinnern heute noch der „Theodor-Herzl-Hof“ in der Leopoldstadt, die “Theodor-Herzl-Stiege“ in der Inneren Stadt und ebendort der „Theodor-Herzl-Platz“ sowie eine Gedenktafel in der Berggasse 6 am Alsergrund an den Begründer des Zionismus.