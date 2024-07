Drogenlenker versteckte zehn Joints in Schuh

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 07:41 / ©BMI/Gerd Pachauer

Am 3. Juli 2024, gegen 16.35 Uhr, führte eine Polizeistreife (Leopoldschlag-AGM) Grenzkontrollen in Wullowitz durch. Bei der Kontrolle eines tschechischen Fahrzeuges wurden zehn Joints, welche sich in einem Schuh versteckt befanden, sichergestellt.

Drogentest positiv

Der Beschuldigte wurde auf der Polizeiinspektion Leopoldschlag einvernommen und ein Drogenschnelltest wurde durchgeführt, welcher positiv verlief. Im Zuge der klinischen Untersuchung wurde die Fahruntauglichkeit des 29-jährigen tschechischen Staatsangehörigen festgestellt. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und Anzeige wird erstattet.