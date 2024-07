Erneut leichte Zunahme der Arbeitslosigkeit verzeichnet

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 07:50 / ©Felizian Krenn / 5 Minuten

Mit einem Plus von 5,3 Prozent verzeichne Kärnten im Vergleich zu den anderen Bundesländern erneut die niedrigste Zunahme der Arbeitslosigkeit, betont AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig. Auch bei den Personengruppen bleibe die Entwicklung analog den Vormonaten: Verzeichnet wurde eine Abnahme der Arbeitslosigkeit bei Langzeitarbeitslosen (über ein Jahr vorgemerkt) um 1,7 Prozent und ein Anstieg bei den Jugendlichen um 20,2 Prozent.

Arbeitslosigkeit in den Branchen

„Nach Branchen betrachtet, verzeichnen wir im Baubereich den gleich niedrigen Stand an Arbeitslosen wie im Juni 2023 und im Metall-/Elektrobereich nach wie vor mehr offene Stellen als vorgemerkte Arbeitslose“, so Wedenig weiter. Laut der Bilanz der AMS-Regionalstellen konnte die Arbeitslosigkeit in Hermagor und Völkermarkt sogar reduziert werden.

Anzahl Änderung in Prozent Feldkirchen 468 17,3 Prozent Hermagor 138 -22,0 Prozent Klagenfurt 4.869 9,4 Prozent Spittal/Drau 1.248 1,4 Prozent St. Veit/Glan 1.106 4,0 Prozent Villach 3.796 5,5 Prozent Völkermarkt 912 -3,7 Prozent Wolfsberg 862 0,9 Prozent Arbeitslose nach Bezirken

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2024 um 08:03 Uhr aktualisiert