Katastrophenhilfe: 740.000 Euro an Unwetteropfer ausbezahlt 

Für Kärntner in Not

Über die KAT-Soforthilfemaßnahme konnten 278 Haushalte mit durchschnittlich 2.662 Euro unterstützt werden. „Mit unserer Hilfe in besonderen Lebenslagen können wir rasch überall dort helfen, wo Hilfe dringend gebraucht wird. Nach Unwetterereignissen, wie wir sie leider immer häufiger erleben, ist dies besonders wichtig. Die Schäden werden direkt vor Ort in den Gemeinden erhoben und ans Land gemeldet. Die Höhe der Unterstützung richtet sich nach der Schadenshöhe“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ).

©Rauchenwald Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ)

Katastrophenhilfe für Kärntner Unwetteropfer

Auch Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner (SPÖ) hebt die Wichtigkeit dieser Soforthilfe hervor. „Damit konnten wir vielen Menschen helfen. Menschen, die vieles verloren haben und akut vor große, finanzielle, Hürden gestellt wurden.“ Die Zuteilung erfolgte gestaffelt in vier Kategorien. Für Schäden der Kategorie 1 etwa, in der Höhe von bis zu 10.000 Euro gab es 1.000 Euro an Soforthilfen. Für Schäden der Kategorie 4 in der Höhe von 50.000 Euro wurde Soforthilfe von bis zu 10.000 Euro gewährt. Die Abwicklung und Auszahlung erfolgte unmittelbar durch die Standortgemeinden, die Einmeldungen wurden wöchentlich überliefert.