Kurt Maier zum neuen IV-Steiermark Präsidenten gewählt

Dr. Kurt Maier, geboren 1961 in Graz hat an der TU Graz Wirtschaftsingenieurwesen für Maschinenbau studiert. Nach Stationen im Automotivbereich wechselte er 2005 in die Zellstoff- und Papierindustrie. Von 2005 bis 2006 war er CFO und ab 2006 bis 2016 CEO der Zellstoff Pöls AG. Von 2016 bis 2022 fungierte er als CEO der Heinzel Group und ist seit 2022 deren COO. Die Heinzel Group produziert Marktzellstoff, Verpackungs- und Magazinpapier und handelt weltweit mit Zellstoff, (Alt-)Papier und Karton. Im Landesvorstand der IV-Steiermark ist Kurt Maier seit 2005 aktiv, seit 2017 bekleidet er auch ein Mandat im Bundesvorstand. Er ist Vorstandsmitglied der Austropapier wie auch der Kooperationsplattform Forst-Holz-Papier und Aufsichtsratsvorsitzender der Zellstoff Pöls AG, der Laakirchen Papier AG und der AS Estonian Cell bzw. Aufsichtsratsmitglied unter anderem bei der Europapier International oder der Steiermärkischen Verwaltungssparkasse.