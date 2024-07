Jetzt kommt Hygieneschulung für Kirchtage und Zeltfeste

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 09:07 / ©5 Minuten

Der Aufwand für ein gastronomisches Angebot auf einem Kirchtag ist enorm. Neben dem Aufbau kommt das oft schwierige Umfeld im Freien mit provisorischen Einrichtungen hinzu. Das macht es für die Gastronomen schwieriger als in der eigenen Küche im Lokal. Auch die Lagerung der Lebensmittel ist bei heißen Sommertemperaturen im Freien eine herausfordernde Aufgabe, da die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf. Die Wirtschaftskammer Kärnten unterstützt alle Gastronomen mit einem eigenen Crashkurs. WK-Fachgruppen-Obmann Stefan Sternad: „Hygiene auf Kirchtagen, Zeltfesten oder Märkten erfordert gerade in der Gastronomie besondere Aufmerksamkeit. Deshalb bieten wir allen Interessierten eine spezielle Schulung an. Es ist uns besonders wichtig, dass alle unsere Gäste mit bester Qualität versorgt werden.“

In nur 90 Minuten alles Wichtige

Die Hygieneschulung für Kirchtage und Zeltfeste ist sowohl für Gastronomen als auch für deren Mitarbeiter interessant. In 90 Minuten erhalten die Teilnehmenden die wichtigsten Informationen zu Lebensmittelkontrolle und -zubereitung sowie Reinigung und Desinfektion. Die Spezialschulung findet am Dienstag, dem 9. Juli 2024, jeweils um 10 und um 14 Uhr in der WK-Bezirksstelle Villach statt.