Filialerweiterung: Modekette baut im ATRIO groß aus

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 09:40 / ©Montage: Atrio & New Yorker

„New Yorker“ gehört zu den führenden Unternehmen im europäischen Young-Fashion-Segment und belegt im Villacher Einkaufszentrum „Atrio“ aktuell eine Shopfläche von 730 Quadratmetern. Nun soll das Bekleidungsgeschäft sogar noch erweitert werden – und zwar auf knapp 1.200 Quadratmeter! So können in Zukunft noch mehr Modehighlights präsentiert werden.

Freude ist groß

Eröffnet werden soll die größere Filiale noch in diesem Sommer! Genaue Details zur Vergrößerung gibt es bisher zwar noch nicht, sie sollen aber in Kürze folgen. ATRIO Center-Manager Richard Oswald wertet die Geschäftsflächenerweiterung des internationalen Modeplayers jedenfalls als Ausdruck des starken Vertrauens in den Standort, ist doch NEW YORKER bereits seit dem Jahr 2005 ein verlässlicher und erfolgreicher Shop-Partner im ATRIO.