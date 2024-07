Kind (7) vor Erstickungstod gerettet: Award für steirische Polizisten

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 09:45 / © BMI/Karl Schober

Die Auszeichnung wird seit 2002 einmal im Jahr von Ö3 und dem Innenministerium vergeben. Ausgezeichnet werden Menschen, die oft unter Einsatz ihres Lebens einen besonderen Beitrag zur Verkehrssicherheit auf Österreichs Straßen leisten.

7-jähriges Mädchen vor dem Ersticken gerettet

Als Einsatzhelfer des Jahres wurden die beiden Revierinspektoren Christian Pausch und Thomas Zinner von der Autobahn-Polizeiinspektion Gleinalm ausgezeichnet. Sie hatten in den Abendstunden am 19. August 2023 auf der Pyhrnautobahn bei Traboch ein siebenjähriges Mädchen aus Deutschland vor dem Ersticken bewahrt. Zinner, ein erfahrener Polizei-Notfallsanitäter, und sein Kollege Pausch retteten das Mädchen mit dem so genannten Heimlich-Handgriff und gezielten Schlägen zwischen die Schulterblätter. Die Siebenjährige wurde ins Krankenhaus Leoben gebracht, das sie dank der schnellen Reaktion und der professionellen Versorgung der beiden Polizisten bald wieder verlassen konnte. Ihre Familie war auf dem Heimweg vom Urlaub nach Ravensburg gewesen.

Helden vor den Vorhang holen

„Mit den Verkehrsawards bittet Ö3 Helden vor den Vorhang, die selbstlos und mutig gehandelt haben. Ganz besonders freut mich, dass mit Thomas Zinner und Christian Pausch auch zwei Autobahnpolizisten geehrt werden, die einem siebenjährigen Mädchen das Leben gerettet haben. Die beiden stehen stellvertretend für alle 32.000 Polizistinnen und Polizisten, die sich jeden Tag für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher einsetzen“, sagt Innenminister Gerhard Karner.