Diebstähle auf Supermarkt-Parkplätzen häufen sich: Polizei warnt

Aktuell warnen Polizeibeamte vor einer dreisten Masche auf Supermarkt-Parkplätzen im Raum Klagenfurt. Dort ist es in den vergangenen Tagen nämlich vermehrt zu Diebstählen gekommen. Das Vorgehen sei dabei immer dasselbe, so die Polizisten. „Die Kunden werden auf Supermarktparkplätzen beobachtet, wie sie ihre Einkäufe in Autos einladen und dann den Einkaufswagen zurückbringen“, erklärten die Beamten. Wird in dieser kurzen Zeit der Wagen nicht versperrt, so schlagen sie zu!

Polizei: „Fahrzeuge immer versperren“

Bereits mehrere Hand- und Geldtasche wurden aus unversperrten Fahrzeugen entwendet. „Das Bargeld entnehmen die Täter, die Taschen werden im Nahbereich entsorgt“, schildern die Polizisten und appellieren ausdrücklich an die Bevölkerung, die Fahrzeuge zu versperren, auch wenn man sich nur kurz vom Fahrzeug entfernt. Weiters wird ersucht, verdächtige Wahrnehmung der nächstgelegenen Polizeiinspektion oder via Notruf 133 anzuzeigen.