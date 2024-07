Mann (32) flüchtete über Maisfeld vor der Polizei

Der 32-jährige Mann aus dem Bezirk Güssing, Burgenland, war von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt aufgrund mehrerer Strafdelikte zur Fahndung ausgeschrieben worden. Als eine Polizeistreife ihn am Mittwoch, dem 3. Juli, in Unterwart, Bezirk Oberwart, in einem Restaurant antraf, ergriff dieser sofort die Flucht durch den Hinterausgang. Er flüchtete in weiterer Folge in ein Maisfeld und wurde nach eingeleiteter Sofortfahndung mit mehreren Streifen wenig später im Ortsgebiet von Unterwart angehalten und festgenommen. Der Mann wurde anschließend in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.