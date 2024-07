BG/BRG Oeversee gewinnt die Schülerliga 2024

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 10:46 / ©CITYPARK

Für das BG / BRG Oeversee war es mit der ersten Meisterfeier eine historische Leistung der Schulgeschichte. Sie besiegten in einem spannenden Finalspiel das Christian-Doppler-Gymnasium aus Salzburg mit 2:0. Bereits im Winter konnte das Team die Futsalmeisterschaft für sich entscheiden. Die Mannschaft zeigte eine durchgehend geschlossen starke Leistung.

Feier im Citypark

Das CITYPARK Centermanagement rund um Eigentümervertreter und Geschäftsführer Martin Poppmeier nahm diese hervorragende Leistung zum Anlass das gesamte Team zu einem Essen in den CITYPARK Graz ins Airea55 einzuladen. „Man wird nicht alle Tage ÖSTERREICHISCHER Meister und so eine Leistung wollen wir auch wertschätzen, zumal uns mit dem BG/BRG Oeversee eine langjährige und gute Partnerschaft verbindet.“ „Es ist einfach großartig, wenn diese ganz besondere Trophäe in der Nachbarschaft im BG / BRG Oeversee steht. Wir hoffen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung im Jahr 2025 und drücken schon jetzt die Daumen“, ergänzt Center-Manager Wolfgang Forstner. Ein Dankeschön gebührt auch den CITYPARK Kooperationspartnern Dieselkino und Therme Loipersdorf, die ebenfalls tolle Preise für das gesamte Team zu Verfügung gestellt haben. Von KFC gab es als Draufgabe auch noch einen Gutschein für jeden Spieler.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2024 um 10:50 Uhr aktualisiert