Leitungsposten ausgeschrieben: Stadt stellt Magistrat-Management neu auf

Am Foto: Bürgermeister Günther Albel und Alfred Winkler (v.l.)

Nach dem Wechsel des bisherigen Magistratsdirektors Christoph Herzeg zur „Kelag Energie & Wärme GmbH“ mit Ende Juni wird Georg Wuzella mit 1. November die Nachfolge antreten – 5 Minuten berichtete. Zur stellvertretenden Magistratsdirektorin wurde Alexandra Burgstaller ernannt. Sie übernimmt diese Aufgabe zusätzlich zu ihrer Arbeit als Finanzdirektorin.

Neuer Leiter für Geschäftsgruppe

Durch Wuzellas Bestellung zum Magistratsdirektor musste sein bisheriger Job als Leiter der Geschäftsgruppe 4 – „Gesellschaft, Bildung und Recht“ – neu ausgeschrieben werden. Beim Hearing setzte sich Martin Fiedler durch. Der gebürtige Villacher hat nach Jobs in der Privatwirtschaft zuletzt viele Jahre lang Führungspositionen als Verwaltungsjurist im Magistrat der Bundeshauptstadt Wien bekleidet. Er tritt seinen neuen Job als Wuzella-Nachfolger am 1. September an.

Winklers Nachfolger wird noch gesucht

Auch Alfred Winklers Nachfolger als Leiter der Geschäftsgruppe 1 – „Behördenverwaltung“ – wird bereits in den kommenden Tagen ausgeschrieben. „Mit diesen raschen Entscheidungen stellen wir die Weichen für die weitere, verlässliche Arbeit des Magistrats Villach für die Bevölkerung“, betont Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) abschließend.