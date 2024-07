Wochenendverkehr & Co.: Öffi-Angebot im Lavanttal wird ausgeweitet

Bei der heutigen Pressekonferenz in St. Paul im Lavanttal betont Verkehrs- und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), dass „damit der nächste wichtige Schritt für die rechtzeitige Anbindung der Region an die Koralmbahn gesetzt wird, wovon nicht nur die gesamte Bevölkerung, sondern auch der Standort deutlich profitieren werden.“ Angedacht sind neben dem neuen Wochenendverkehr nämlich auch die Ausweitungen zu den Tagesrandzeiten sowie ein Anschluss an die S-Bahn. Schuschnig: „Durch dieses verbesserte Mobilitätsangebot wird der Bahnhof Lavanttal zu einer modernen Mobilitätsdrehscheibe für die Region und sorgt für einen wettbewerbsfähigen Standort.“

Das ist geplant:

Ab Samstag sind Einheimische und Touristen in der Region damit nicht mehr aufs Auto angewiesen. So ist zukünftig an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen auch das Stadtzentrum St. Paul im Lavanttal mit fünf Kurspaaren an die Koralmbahn angebunden. Die Strecke von und nach St. Georgen im Lavanttal nach Lavamünd erhält sieben Verbindungen und die direkte Busverbindung zwischen den Marktgemeinde Lavamünd und St. Paul verkehrt von nun an fünfmal täglich. Stefan Salzmann (SPÖ), Bürgermeister der Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal: „Mit den neuen Wochenendverbindungen für das südliche Lavanttal gewinnen rund 7.500 Personen aus Lavamünd, St. Georgen und St. Paul einen ganzjährigen Anschluss zur Koralmbahn. Ab sofort profitieren die Bevölkerung, unsere Tourismusbetriebe, Ausflugsziele und Kultureinrichtungen von diesem verbesserten Angebot, ebenso erfährt der Intercity-Bahnhof St. Paul im Lavanttal als regionale Verkehrsdrehscheibe eine Aufwertung.“

Über 42.000 Angebotskilometern mehr pro Jahr

Fahrgäste erhalten mit diesem Ausbau ein Plus von über 42.000 Angebotskilometern pro Jahr. Diese Erweiterung erfreut auch Postbus-Regionalmanagerin-Süd Alexia Getzinger: „Der kürzlich beschlossene Mobilitätsausbau an Wochenenden in den Bereichen St. Paul und Lavamünd ist ein wichtiger Meilenstein. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten und Mobilitätslandesrat Schuschnig können wir eine verlässliche und komfortable Anbindung auch an Wochenenden gewährleisten und somit den öffentlichen Verkehr in Kärnten nachhaltig stärken.“ Noch nie wurde so viel in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Kärnten investiert. Bereits mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 und gleichzeitiger Inbetriebnahme der Koralmbahn Kärnten brachte das neue Buskonzept des Verkehrsunternehmens Postbus in Südkärnten einen deutlichen Aufschwung für den öffentlichen Verkehr.