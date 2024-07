Medizinstudium: Nur zwölf Prozent dürfen studieren

Freitag ist wieder der große „Aussiebe-Tag“, an dem fast alle Bewerber durch den Rost fallen. Das empört Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ).

Nur zwölf Prozent dürfen studieren

Mehr als 15.000 Maturantinnen und Maturanten streben ein Medizinstudium an, lediglich 1.850 werden einen der begehrten Studienplätze erhalten. Das sind lächerliche zwölf Prozent. Noch schlimmer sieht die Situation bei den sogenannten gewidmeten Studienplätzen aus. Da sind Kärnten nur vier solcher Fixplätze zugesprochen – von 59 österreichweit.

Was bedeutet das eigentlich?

Für einen gewidmeten Studienplatz sind die Aufnahmekriterien etwas weniger streng, auch hat man vom ersten Tag an einen Vertrag mit einem Kabeg-Spital in der Tasche. Im Gegenzug muss man nach absolviertem Studium für acht Jahre in einem Kabeg-Spital tätig sein und darf sich nicht in eine Privatpraxis, ein Privatkrankenhaus oder ins Ausland absetzen. Doch auch diese vier gewidmeten Studienplätze sind Prettner natürlich zu wenig. Heuer haben übrigens 300 Jugendliche den Vorbereitungskurs für den Aufnahmetest in Anspruch genommen. Der wird vom Land Kärnten kostenlos angeboten, doch letztlich werden es nicht einmal 100 Kärntnerinnen und Kärntner sein, die ein Medizinstudium beginnen dürfen.

Kärntens Gesundheitsreferentin übt Kritik

Beate Prettner: „Es ist unglaublich und unverständlich, dass Österreich knapp 90 Prozent jener Menschen nach Hause schickt, die gerne mithelfen würden, unser Gesundheitssystem vor einem Crash zu bewahren. Der ärztliche Personalengpass wird ja immer spürbarer.“ Übrigens: Gratis ist der Medizin-Aufnahmetest auch nicht, er kostet 110 Euro.