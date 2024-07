Polizei-Einsatz: Pistole und Munition in herrenloser Tasche entdeckt

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 11:57 / ©Montage: Canva

Am Mittwochnachmittag, dem 3. Juli, gegen 15.40 Uhr stießen mehrere Mitglieder einer Rettungsorganisation bei einer Spendensammelaktion in Wien-Währing, 18. Bezirk, auf eine herrenlose Sporttasche. Die Tasche wurde nicht vollständig verschlossen vor dem Haus in der Wallrißstraße abgestellt.

Überraschender Fund

Ein kurzer Blick ins Innere der Tasche offenbarte einen unerwarteten Fund: eine Pistole. Sofort wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten entluden die geladene Faustfeuerwaffe. Doch damit nicht genug – auch ein Schalldämpfer und mehrere Magazine wurden in der Tasche entdeckt. Die schlimmsten Befürchtungen kamen auf. Die Polizisten nahmen sofort die Ermittlungen auf. Schon bald konnte der Besitzer der Waffe, ein 69-jähriger Österreicher, ausfindig gemacht werden.

Besitzer ermittelt

Der Mann erklärte, er habe die Tasche versehentlich beim Beladen seines Autos auf der Straße vergessen. Doch diese Erklärung schützte ihn nicht vor den Konsequenzen. Ihm wurde seine Waffenbesitzkarte abgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Waffe samt Munition und Schalldämpfer wurde sichergestellt. Zudem wurde der Mann wegen des Verdachts von Übertretungen des Waffengesetzes angezeigt, da er die Waffe im halbgeladenen Zustand geführt und keine Berechtigung zum Besitz eines Schalldämpfers vorweisen konnte.