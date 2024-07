100 Einbrüche in nur 3 Tagen: Polizei schnappt Jugendbande

Unter dem Namen „Operation Triangel“ führt die Gruppe Lang im Landeskriminalamt Wien seit April 2024 intensive Ermittlungen zu Straftaten im Bereich 1020, 1030, 1200, 1210 und 1220 Wien. Die Tatverdächtigen: eine Gruppe minderjähriger Jugendlicher. Ihnen werden vor allem Einbrüche in Autos und die unbefugte Verwendung von Kraftfahrzeugen vorgeworfen. Indem sie kleine Fensterscheiben der Autos einschlugen, verschafften sie sich Zugang und wenn sie einen Schlüssel fanden, fuhren sich auch mit dem Auto herum.

Festnahmen nach Autodiebsthal am Wochenende

Die Kriminalisten der Gruppe Lang wurden nach einem erneuten Vorfall am vergangenen Sonntag, dem 30. Juni, verständigt, da fünf Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren durch Polizisten in Wien-Donaustadt angehalten worden waren. Sie stehen im Verdacht, einen PKW in der Panethgasse aufgebrochen und in Betrieb genommen zu haben. Das Opfer konnte das Fahrzeug jedoch orten und den Beamten durchgehend den Standort des gestohlenen Autos mitteilen. Mithilfe der Polizeidiensthundeeinheit konnte sogar der Fahrzeugschlüssel in einer Hecke aufgefunden werden, der dort im Zuge der Flucht von einem der Tatverdächtigen versteckt worden sein soll. Die zwei strafmündigen Tatverdächtigen (StA.: Mongolei, russ. Föderation) wurden bereits über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die umfassenden Ermittlungen der Gruppe Lang dauern an.

100 Einbrüche in nur drei Tagen

Bis dato konnten die tatverdächtigen Jugendlichen mit ca. 100 Einbruchsdiebstählen im Zeitraum 28. Juni und 1. Juli 2024 in Verbindung gebracht werden. Die Tatorte befanden sich in 1020, 1210 und 1220 Wien. Insgesamt gehen die Ermittler der Gruppe Lang derzeit davon aus, dass bereits über 240 Delikte auf diese und weitere jugendliche Tatverdächtige zurückführbar sein sollen.