Polizei warnt: „Sprechen Sie mit Ihrer Familie darüber“

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 12:28 / ©LPD Kärnten

Dabei handelte es sich um einen „falschen“ Polizist. Dieser behauptete am Telefon, dass es zu einer verdächtigen Kontobewegung am Konto des Opfers gekommen sei. Aus diesem Grund müsste die Polizei ihre Einlagen sicherstellen. Der Frau wurde sogar ein Taxi organisiert, das sie zur Bank brachte. Dort behob die Frau eine niedrige fünfstellige Summe und übergab das Geld einem unbekannten Täter vor ihrer Wohnung in Wien-Favoriten.

„Sprechen Sie mit Ihrer Familie darüber“

Erst als die Pensionistin einem Angehörigen von dem Vorfall erzählte, wurde der Betrug bemerkt und der Polizei gemeldet. Weitere Ermittlungen laufen. Die Landespolizeidirektion Wien nimmt diesen Fall zum Anlass, um wieder eine dringliche Warnung auszusprechen: „Sprechen Sie mit Ihrer Familie über diese falschen Polizisten. Vor allem ältere Generationen sind betroffen!“

Wichtige Hinweise der echten Polizei: Die Polizei ruft niemals an, um Geld zu fordern, sich nach Ihrem Vermögen zu erkundigen oder Ihr Vermögen sicherzustellen.

Besonders ältere Menschen werden gezielt angerufen.

Die Betrüger geben sich als Polizisten aus und erkundigen sich nach Geld, Vermögen und Gold.