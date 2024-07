30er steht vor der Tür: Dieses Wetter erwartet uns am Wochenende

Eine nordwestliche Strömung bringt aktuell kühlere Luft und dichtere Wolken nach Österreich. Regen steht dabei auch am Plan, wie die GeoSphere Austria in ihrer Prognose für den heutigen Donnerstag, dem 4. Juli, ausführt: „Diese sorgen vor allem im Nordstau der Alpen zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertel sowie generell in Oberösterreich und Salzburg für vereinzelte Regenschauer. Im äußersten Osten sowie südlich des Alpenhauptkammes bleibt es weitegehend niederschlagsfrei.“ Mehr als 26 Grad sind heute nicht zu erwarten.

Bis zu 26 Grad am Freitag

„Bis Samstag dreht sich die Strömung dann nach Südwest“, so Meteorologe Clemens Bauer von der GeoSphere Austria. Was bedeutet das nun für das Wetter in Österreich? Das Wetter am morgigen Freitag, dem 5. Juli, wird ähnlich wie heute – bewölkt, mit lokalen Regenschauern, vor allem am nördlichen Alpenrand. Ein paar Regentropfen könnten dann auch in Wien fallen. Der 30er am Thermometer wird sich am Freitag jedenfalls noch nicht ausgehen.

Wann kommt der 30er wieder?

Anders sieht die Sache am Samstag aus. „Am Samstag werden wir weitverbreitet über 30 Grad haben. In Wien sind es sogar bis zu 32 Grad“, so Bauer weiter. Die Sonne darf am Samstag natürlich nicht fehlen. Schon am Nachmittag wird sie aber vor allem im Westen und Norden Österreichs von Wolken bedeckt. Laut der GeoSphere ist von Vorarlberg bis ins oberösterreichische Innviertel dann mit Regenschauer und Gewitter zu rechnen. In Wien bleibt es trocken. „In den westlichen Teilen Österreichs kommen schon am Samstag Schauer und Gewitter auf, in den östlicheren Teilen erst am Sonntag“, fasst Bauer zusammen.

Gewitter und Regen am Sonntag

Bevor es am Sonntag dann aber so weit ist, wird der 30er auf manchen Thermometern erscheinen. Im Osten und Süden des Landes ist erst am Nachmittag mit Gewittern zu rechnen. „Am Sonntag kommt dann gegen Abend eine Kaltfront herein. Untertags wird es schon etwas schwüler und durch die feuchte Luft erdrückend warm.“ Warm bleibt es jedenfalls auch am Montag und die 30 Grad dürften stehen. Von einer Hitzewelle, wie viele anderen Medien die kommenden warmen Tage bezeichnen, würde der Meteorologe nicht sprechen.

