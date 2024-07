10.000 Euro Preisgeld für kulturelle Pioniere: Morgenstern- und Glanzstück-Preise für herausragende Leistungen

Auf Antrag von Kulturreferent Landeshauptmann Christopher Drexler hat die Steiermärkische Landesregierung den einstimmigen Beschluss gefasst, den „Morgenstern”-Preis 2024 an die Musikerin Astrid Hirzberger (Fraeulein Astrid) zu vergeben. Den „Glanzstück”-Preis 2024 erhält die Theaterfabrik Weiz, vertreten durch Bea Dermond. Beide Preise sind mit je 10.000 Euro dotiert. Sie werden durch Beschluss der Landesregierung auf Basis einer Jury-Empfehlung und in Kooperation mit der Kleinen Zeitung vergeben.

Die kulturelle Befindlichkeit der Steiermark prägen

Der „Morgenstern”-Preis wird seit 2019 jährlich an Kulturschaffende vergeben, deren Debüt nicht länger als drei Jahre zurückliegt und denen es gelungen ist, mit ihrem Werk wesentlichen Widerhall bei Publikum und Kritik in der Steiermark und überregional zu finden. Der „Glanzstück”-Preis wird seit 2020 alle zwei Jahre vergeben. Er wird Personen oder Personengruppen zugesprochen, deren Arbeit nachhaltig die kulturelle Befindlichkeit einer Region in der Steiermark prägt, besonders dann, wenn auch die Bevölkerung in den Gestaltungsprozess eingebunden ist.

Ein „wahrer Morgenstern“

Schon der Name führt auf die falsche Fährte: Fraeulein Astrid trägt zwar die antiquierte, aus misogyneren Zeiten herrührende Bezeichnung „Fräulein“, zeigt aber nicht nur mit der leichten orthografischen Änderung, dass sie aus anderem Holz geschnitzt ist, als das Gelsenkirchener Barock aus der Hans-Moser-Zeit. Das liebliche Fräulein ist Vergangenheit, das Fraeulein scheint eher die Funktion eines Nom de Guerre zu haben. Wobei der Kampf, den Astrid Hirzberger führt, sanfte Mittel im Arsenal hat. Das Fraeulein beweist sich auf seiner 2024 ersten EP „My Therapist says you‘re an Asshole“ als bereits gereifte Musikerin, Komponistin und Sängerin, die das Songwriter-Genre zwischen Elektronik und Neofolk zwar nicht neu denkt, aber mit Geist erfüllt. Zwischen genrespezifischer Empfindsamkeit und sphärischen Klängen und messerscharfen Beobachtungen aus dem Alltag pendelt sich dieses Werk ein und zeigt schon jetzt Züge einer in ihre Mitte findenden Künstlerin, ohne auch nur einen Hauch früher Saturiertheit zu tragen. Fraeulein Astrid ist mit ihrem Zugang, ihren künstlerischen sehr modernen Strategien (etwa über die sozialen Kanäle) jemand, der sich als wahrer Morgenstern profilieren konnte.

Für junge Menschen, von jungen Menschen

Theater für junge Menschen, von jungen Menschen, diese scheinbar einfache Formel wird in der Theaterfabrik Weiz in ihrer ganzen Komplexität und in konsequenter Zeitgenossenschaft umgesetzt. Seit dem Jahr 2006 widmet sich die Initiative jungem Theaterschaffen auf dem Land und ermöglicht den jungen Beteiligten mit den Mitteln des Kinder- und Jugendtheaters eigene Sichtweisen zu entwickeln, zu behaupten und öffentlich zu machen. In regelmäßigen Theaterkursen und konsequenten Produktionsproben wird Theater spielerisch zur Herausforderung und zum Medium der Horizonterweiterung.

Praktizierte Kultur lebt

Kultur lebt nur, wenn sie praktiziert wird, wenn sie in kulturfähigen Menschen weiterlebt: Gemäß diesem Leitsatz werden in der Theaterfabrik sowohl Klassiker durchlüftet als auch aktuelle, lokale, altersrelevante Themen bearbeitet, mit denen sich Kinder und Jugendliche identifizieren können und auseinandersetzen müssen. Dabei erweist sich die Theaterfabrik mit ihren Spielern als enorm experimentierfreudig in der Erkundung und Entwicklung neuer Theaterformen und Theaterräume. Die Mitwirkenden lernen Körper, Stimme und Geist zu entwickeln, auszudrücken und bewusst einzusetzen. Für ihre kontinuierliche und Maßstäbe setzende Arbeit, für ihre mitreißenden Produktionen, die mittlerweile in vielen Schulen der Region zum Programm gehören, für ihre Weiterentwicklung von Kinder- und Jugendtheater – auch mittels eines eigenen Festivals – und die nachhaltige Wirkung auf das Kulturgeschehen nicht nur in der Region, sondern zumindest landesweit, hat sich die Jury einstimmig entschieden, die Theaterfabrik Weiz für den Glanzstück-Preis des Landes Steiermark 2024 zu nominieren.