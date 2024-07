Zeugen gesucht: Pkw bremste abrupt – Radfahrer schwer verletzt

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 15:15 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Eine 35-jährige Fahrzeuglenkerin fuhr am heutigen Donnerstag, den 4. Juli, gegen 15 Uhr auf der Steinbergstraße stadteinwärts von Graz. Nachdem die Fahrzeugkolonne an einem Rettungsfahrzeug vorbeigefahren war, bremste die Lenkerin ihr Fahrzeug abrupt ab. Ein nachfolgender Radfahrer (39) prallte dabei gegen das Heck des Fahrzeugs. Im Schockzustand verweigerte der Radfahrer eine ärztliche Betreuung und begab sich nach Hause. Die Lenkerin des Autos erstattete jedoch Anzeige bei der Polizeiinspektion Graz-Lend. Der Radfahrer begab sich eine Stunde später in das UKH Graz. Dort wurden mehrere Knochenbrüche diagnostiziert. Nun sucht die Grazer Polizei nach mögliche Zeugen des Unfalls.