Verein Vision im Wandel: Sehfrühförderung geht zu Mosaik

Der Verein Vision bietet seit 31 Jahren Hausfrühförderung für Kinder mit Sehbeeinträchtigungen an. Nun hat sich das wirtschaftliche Umfeld für den Dienstleister so verändert, dass eine für die Zukunft tragfähige Konstellation gesucht wurde. Gerti Jaritz, Gründerin und Vorsitzende des Vereins, sagt: „Natürlich ist es nach so einer langen Zeit des engagierten Einsatzes für Familien und Kinder schmerzlich, dass eine Aufgabe der Selbständigkeit des Vereins notwendig ist. Im Laufe der Zeit wurden mehr als 400 Familien und Kinder in der ganzen Steiermark von unseren Frühförderern betreut. Die geförderten Kinder haben damit einen guten Grundstock für ein Leben in Selbstständigkeit erhalten und üben zum Teil qualifizierte Berufe aus. Kinder mit Mehrfachbeeinträchtigungen, bei denen die Sehproblematik den Behinderungsgrad deutlich steigert, haben durch die Frühförderung mehr Lebensqualität bekommen und ihre Eltern adäquate Unterstützung. Wir sind stolz auf das bisher Geleistete und sind sicher, dass wir mit dieser Transformation eine gute Lösung für die Fortführung gefunden haben.“

Nahtlose Weiterbetreuung soll gewährleistet werden

Mit der Mosaik GmbH, die selbst über Jahrzehnte allgemeine Frühförderung anbietet, wird eine verlässliche Partnerin die Angebote weiterführen. Die Mitarbeitenden des Vereins Vision wurden übernommen, und der Standort wird weiterbestehen. So ist für die Klienten die nahtlose Weiterbetreuung gewährleistet. Ruth Jaroschka, Geschäftsführerin der Mosaik GmbH, sagt: „Wir freuen uns sehr über die überraschende Anfrage des Vereins Vision, die in gewissem Sinne auch eine Bestätigung der qualitätsvollen Arbeit aller Mitarbeitenden der Mosaik ist. Damit konnten wir die Mosaik um einen weiteren wichtigen Bereich erweitern und heißen alle neuen Mitarbeitenden, Kinder und Angehörigen herzlich willkommen!“