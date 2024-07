30 Grad in Aussicht: Steirer dürfen sich wieder über Sommertage freuen

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 15:42 / ©Elisa Auer

„In den kommenden Tagen wird es in der Steiermark wieder wärmer, deutlich wärmer“, so leitet der Meteorologe Christian Pehsl von der GeoSphere Austria seine Prognose auf Nachfrage von 5 Minuten ein. Während heute, Donnerstag, 4. Juli, hier und da noch einzelne Regenschauer zusammenkommen, gibt es ab dem morgigen Freitag, 5. Juli, schon wieder Sommertage in der Steiermark, mit verbreitet über 25 Grad. „Gestern und heute hat es das nicht gegeben“, fügt Pehsl hinzu. Der Freitag bleibt jedenfalls niederschlagsfrei.

Wann kommt der 30er?

„Am Samstag werden wir besonders im Südosten die 30 Grad erreichen“, weiß der Meteorologe. Es wird also sonnig und sommerlich warm. Die GeoSphere fügt der Prognose hinzu: „Der Südwind weht mäßig, an der Alpennordseite strichweise lebhaft. Somit herrscht gutes Ausflugs- oder Badewetter.“

Ab Sonntag wieder Regen und Gewitter

Am Sonntag hingegen gehen sich die 30 Grad laut Pehsl nur stellenweise im Südosten aus. „Am Sonntag rückt eine Störungszone von Südwesten näher und bringt Gewitter und Regenschauer. Vor allem der Nordwesten der Obersteiermark ist anfällig“, geht Pehsl ins Detail. Am Montag erreicht uns dann kühlere Luft. „Richtig markant abkühlen wird es aber nicht. Wir werden um die 25 Grad haben. Es wird unbeständig, mit Regenschauern und Gewittern.“