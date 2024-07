Spektakuläre Videoaufnahmen: Auf der Achomitzer Alm steppt der Bär

Bärenalarm auf der Achomitzer Alm knapp in der Nähe der italienischen Grenze: Dort spazierte am Dienstag am Abend, just als im Tal das Fußballmatch Österreich gegen die Türkei im TV zu sehen war, ein Bär nur wenige Meter am Traktor eines Landwirtes aus Achomitz vorbei. Die erste Reaktion des Landwirtes: Er dokumentierte alles mit seiner Handykamera.

©Privat/KK | Der Bauer beobachtete den Bären aus sicherer Entfernung von seinem Traktor aus.

Auge in Auge mit dem Bären

Eigentlich wollte Bauer, der anonym bleiben möchte, das Match ebenfalls ansehen, entschloss sich aber, lieber mit dem Traktor auf die Alm zu fahren, um nach den Schafen zu sehen. Dann tauchte der Bär auf – keine 15 Meter von ihm entfernt. Auch der Villacher Steuerberater und Jäger Dieter Schnabl hatte dort schon eine Begegnung mit dem Bären – auch er stellte 5 Minuten seine Videos zur Veröffentlichung zur Verfügung. „Meine Kinder würde ich nicht mehr hierher bringen. Das Risiko ist mir zu groß. Den Bären, sicher ein Männchen, gibt es schon seit Jahren hier, er wechselt immer wieder nach Italien“, weiß er zu berichten.

©Dieter Schnabl | Auch Jäger Dieter Schnabl gelang eine bärenstarke Aufnahme.

Keine Angst vor dem Bären

Der Landwirt wiederum hat, nachdem im Vorjahr sowohl der Bär als auch ein Wolf Schafe auf der Alm gerissen haben, keine rechte Lust mehr, auf der Alm weiterzumachen. Er selber will die Schafe heuer zum letzten Mal dort weiden lassen. „Nach 20 Jahren, in denen es immer wieder Risse gab, habe ich genug, ich werde den Bestand reduzieren und im Tal lassen“. Angst vor dem Bären hatte er keine Sekunde. „Ich dachte nur, ich muss das filmen, das glaubt mir sonst keiner.“ Eine Beobachtung machte er noch: „Der Bär war unglaublich friedlich, obwohl auch meine Schafe in der Nähe waren.“