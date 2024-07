30 Grad in Kärnten: Dieses Wetter erwartet uns die kommenden Tage

Schon mit morgen, Freitag, dem 5. Juli, steigen die Temperaturen in Kärnten wieder an. Die Temperaturen erreichen wieder bis zu 29 Grad, der 30er geht sich am Freitag nur knapp nicht aus.

Wann kommt der 30er?

„Am Freitag sowie am Samstag bilden sich Quellwolken hauptsächlich über den Bergen. Das Gewitterrisiko hält sich aber äußerst gering. Es ist also das perfekte Wetter zum Wandern“, so Meteorologe Paul Rainer von der GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten. Und wann kommt dann der 30er? Die 30 Grad-Marke soll laut Rainer in Kärnten am Samstag bei sonnigem Wetter geknackt werden.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Regen und Gewitter ab Sonntag

Am Sonntag sieht die Sache allerdings schon wieder anders aus. Es bleibt zwar so sommerlich grad mit um die 28 bis 29 Grad, aber wir müssen mit Regenschauern rechnen. „In Richtung St. Andrä könnte auch am Sonntag der 30er wieder angekratzt werden“, fügt Rainer hinzu. Und die Gewitter? „In Oberkärnten steigt die Gewitterneigung. Gegen Abend hin könnten am Montag dann auch über die Nockberge und dem Oberen Lavanttal Gewitter hereinziehen, das Klagenfurter Becken bleibt aber ausgespart.“