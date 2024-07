Festlicher Tag bei der LPD Steiermark: Rückblick auf 19 Jahre Polizeireform und Ausblick auf die Zukunft

Mit einem Festakt und einem „Family Day“ für Angehörige der steirischen Exekutive feierte die Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark am heutigen Donnerstag, den 4. Juli, den jährlichen „Tag der Bundespolizei“. Seit der Exekutivreform 2005, bei der die Bundesgendarmerie, die Sicherheitswache und das Kriminalbeamtenkorps zu einem gemeinsamen Wachkörper, der Bundespolizei, zusammengeführt wurden, sind nun 19 Jahre vergangen. „Wir haben in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, aber es bleibt noch viel zu tun. Es ist unser gemeinsames Ziel, eine inklusive und vielfältige Arbeitsumgebung zu schaffen, in der jeder und jede unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder persönlichem Hintergrund geschätzt und gefördert wird“, so der steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner in seiner heutigen Festansprache. Er bedankte sich besonders bei den rund 4.600 Bediensteten der steirischen Exekutive für ihren täglichen Einsatz.

Festakt und buntes Rahmenprogramm

Gemeinsam mit zahlreichen Ehrengästen und hochrangigen Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Einsatz- und Partnerorganisationen feierten die Bediensteten der steirischen Polizei heute im Ehrenhof der LPD in Graz-Wetzelsdorf das Jubiläum. Diese Feier nahm Landespolizeidirektor Ortner zum Anlass, der Führung des Steirischen Roten Kreuzes Dank und Anerkennung auszusprechen. Werner Weinhofer, ehemaliger Präsident des Steirischen Roten Kreuzes, und Peter Hansak, Landesrettungskommandant, erhielten das „Anerkennungszeichen des Bundesministeriums für Inneres“. Der Landespolizeidirektor dankte den Geehrten für die seit Jahren gelebte Zusammenarbeit mit dieser Einsatzorganisation, insbesondere im Zusammenhang mit der flächendeckenden Ausstattung von Polizeifahrzeugen mit Defibrillatoren.

„Officers Only“ rundeten den Tag ab

Begleitet wurde der Festakt von der Polizeimusik Steiermark. Ein umfassendes Programm im Rahmen des „Family Days“ für Angehörige der Exekutive samt musikalischer Unterhaltung der Band „Officers Only“ rundete den feierlichen Tag ab. Dabei standen unter anderem Vorführungen von Alpinpolizei, Polizeihubschrauber, Polizeidiensthunden sowie der Motorradstaffel der Landesverkehrsabteilung auf dem Programm. Die Besucher konnten sich an diversen Informationsständen über die Einsatzmittel und technischen Gerätschaften der Polizei informieren. „Die Werte Zusammenhalt, Vertrauen und Unterstützung sind nicht nur in unseren eigenen Familien von zentraler Bedeutung, sondern auch in unserer großen Polizeifamilie. Als Polizistinnen und Polizisten stehen wir oft vor herausfordernden Situationen. Dabei ist es unerlässlich, dass wir uns aufeinander verlassen können und gemeinsam stark sind“, sagte Landespolizeidirektor Ortner und bedankte sich auch bei den Angehörigen.