Junger Mann (18) in Auto gezerrt und ausgeraubt

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 17:05 / ©Montage: KK/ Pexels

In der Nacht von Dienstag, den 2. Juli, auf Mittwoch, den 3. Juli, gegen Mitternacht, befand sich ein 18-jähriger Mann beim Bahnhof Götzis, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg, und wartete auf Freunde. Ein weißer Kleinwagen fuhr auf den 18-Jährigen zu. Ein unbekannter Mann stieg aus und unterhielt sich zunächst mit dem 18-Jährigen, während zwei weitere unbekannte Männer im Auto warteten.

Oper in Auto gezerrt

Plötzlich wurde der 18-Jährige von dem unbekannten Mann in das Auto gezerrt. Der Lenker setzte das Fahrzeug in Bewegung und fuhr mehrere Minuten durch Götzis. Während der Fahrt wurde dem Opfer ein Messer gezeigt und damit verbal gedroht. Das Opfer wurde durchsucht und geschlagen. Die unbekannten Täter dürften es auf das Handy des Opfers abgesehen haben, was der 18-Jährige verhindern wollte. Schlussendlich konnte das Opfer das Auto verlassen. Die unbekannte Täterschaft erbeutete das Mobiltelefon sowie vom Opfer mitgeführtes Bargeld. Der 18-jährige Mann wurde durch den Vorfall unbestimmten Grades verletzt.