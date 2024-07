Strategien für nachhaltiges Wachstum: Das 4.0 Stadtentwicklungskonzept

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 17:14 / ©5 Minuten

Gemeinsam mit den Stimmen der Neos und des KFG konnte die Grazer Stadtregierung bei der heutigen Gemeinderatssitzung am 4. Juli das 4.0 Stadtentwicklungskonzept (STEK) mit Zweidrittelmehrheit beschließen. Die Ausgangslage ist klar: Graz wächst und benötigt daher auch künftig zusätzliche Wohnungen, Büro-, Gewerbe- und Handelsflächen.

Gute Infrastruktur soll bereits vorhanden sein

Das Ziel der Stadt Graz ist es, dieses Wachstum im vertretbaren Maßstab weiterhin zu ermöglichen. Dabei hat sich die Stadtregierung dem Grundsatz verschrieben, dass neue Wohnungen und Gewerbeflächen nicht am Stadtrand auf der grünen Wiese entstehen sollen, sondern dort, wo bereits eine gute Infrastruktur vorhanden ist. Dies wird auch als Nachverdichtung bezeichnet. Nachverdichtet wird durch das Füllen bestehender Baulücken oder die kompaktere Bebauung bereits genutzter Flächen sowie durch höhere Bauweise. Gleichzeitig soll der Grünraum in der Stadt erhalten und erweitert werden.

Die Strategie der Stadt Graz

Neues Bauland soll nur in wenigen Ausnahmefällen und unter besonderen Bedingungen gewidmet werden. Die Bebauungsdichte soll maßvoll erhöht werden. Die Stadt plant, Vorbehaltsflächen für die Schaffung öffentlicher Grünflächen zu sichern. Neue Flächen für den Wohnbau sollen durch sogenanntes „Flächenrecycling“ gewonnen werden, was bedeutet, dass beispielsweise ehemalige Gewerbeflächen für Wohnzwecke genutzt werden sollen. Weitere wichtige Zielvorgaben im STEK sind der Erhalt des Grüngürtels, die Sicherung von Innenhöfen sowie von Retentionsflächen (Hochwasserschutz). Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel und Nachhaltigkeit sind fest im STEK verankert. Das STEK umfasst auch mehrere Sachprogramme, darunter das Sachprogramm zu den Grazer Bächen als Grundlage für Hochwasserschutzmaßnahmen.

Wichtige Neuerungen und Anpassungen wurden beschlossen

Das STEK wird für einen Zeitraum von 15 Jahren erstellt. Das aktuelle Stadtentwicklungskonzept, das STEK 4.0, wurde 2013 im Gemeinderat beschlossen. In den folgenden Jahren gab es mehrere kleinere und größere Änderungen, und aktuell liegt das STEK 4.08 (= 8. Änderung) vor. Die Stadt Graz hat im Rahmen der Änderungsverfahren des STEK 4.08 wichtige Neuerungen und Anpassungen beschlossen, um den wachsenden Herausforderungen durch Klimawandel und Urbanisierung gerecht zu werden.

Der Grüngurtel

Der im Entwicklungsplan festgelegte Grüngürtel umfasst Freiland, Wald und bestehende Wohngebiete mit geringer Bebauungsdichte. Es ist von größter Bedeutung, den stark durchgrünten Charakter dieser Baugebiete zu erhalten. In Bereichen mit relativen Siedlungsgrenzen sind kleinräumige Ergänzungen des Baulands und das Bauen selbst nur unter strengen Kriterien zulässig. Freiflächen und ihre Verbindungen sollen möglichst großflächig erhalten bleiben, was wichtig für die Frischluftzufuhr, den Landschaftsschutz und die Sickerfähigkeit des Bodens ist.

Naturraum und Umwelt: Entwicklung der Grünräume

Sicherung und Entwicklung der Grünräume sowie der Erhalt der Schutzfunktionen gegen Hangrutschungen und Oberflächen- sowie Hangwässer stehen im Fokus der Maßnahmen im Naturraum und Umwelt. Dies umfasst den sparsamen Umgang mit neuem Bauland und die Bewahrung zusammenhängender Grünflächen im Siedlungsraum zur Sicherung der städtischen Grünräume. Zusätzlich werden bestehende Inselwälder und dicht bewachsene Flächen im inneren Stadtgebiet geschützt. Die Neuanlage von Klimawäldern ist eine strategische Initiative zur Förderung des Klimaschutzes und der Biodiversität. Eine Baumschutzverordnung ergänzt diese Maßnahmen als zusätzliches Instrument zum Erhalt des Baumbestands.

Grundwasserhaushalt und Bodenversiegelung

Es wird festgelegt, dass pro Bauplatz mindestens zehn Prozent des Bodens unversiegelt und unberührt bleiben müssen, um die Verbindung zum Grundwasser sicherzustellen.

Nachhaltiger Umgang mit Wasser: Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung durch Versickerung von sauberem Regenwasser. Die Bodenversiegelung wird beschränkt. Mithilfe des Grünflächenfaktors wird ein Mindestanteil von Grün bei jedem Bauvorhaben vorgeschrieben.

Dachbegrünung und die Rückwidmung von Bauland

Um die Wasserrückhaltung zu verbessern und das Kleinklima zu optimieren, wird die Begrünung neu errichteter Flachdächer und flach geneigter Dächer vorgeschrieben. Insbesondere in Bereichen mit schlecht sickerfähigem Böden und Hang- beziehungsweise Oberflächenwasserproblematik kann dies die Lage bei Starkregen entschärfen. Photovoltaikanlagen sind bevorzugt in Kombination mit einem Gründach zu errichten. In „Gefahrenzonen Hochwasser“ wird niemand mehr auf hochwassergefährdeten Grundstücksbereichen bauen können.

Hochwassergefährdete Bereiche

Es kann nur eine Baugenehmigung erteilt werden, wenn durch die Antragsteller nachweislich Maßnahmen zur sicheren Ableitung des Hangwassers getroffen werden. Dies schützt die Eigentümer und Nachbarn vor Überflutungen, Unterspülungen und Hangrutschungen.