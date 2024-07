Graz tanzt und schmeckt den Balkan: Festival für alle Sinne

Am kommenden Samstag, den 6. Juli, ist es wieder soweit: Die YUGO FEŠTA geht zum siebenten Mal über die Bühne. Das „Fest für Augen und Ohren, für den Gaumen, Fest für die Seele“, wie es in der Einladung heißt, wird von der Grazer KPÖ zusammen mit Kunst- und Kulturschaffenden aus dem früheren Jugoslawien organisiert und vom KPÖ-Bildungsverein und dem KPÖ-Gemeinderatsklub unterstützt.

Zuhören/ zaslušati

Mit Darko Rundek besucht ein Star das Grazer Volkshaus. Der Mitgründer der legendären Zagreber Band Haustor ist seit Mitte der 1990er solo erfolgreich und wartet ab 20 Uhr mit Hits wie Ruke oder Na nešto me sjeća taj grad auf. In bewährter und beseelter Weise führen Irina Karamarković und Ivan Redi durch den Tag. Das Programm auf der Bühne vor dem Volkshaus beginnt bereits um 14.30 Uhr, wenn manische Akkordeonisten ihr Können zeigen. Ab 15.15 Uhr zieht die Tanzgruppe KUD Kolo sreće virtuos ihre Kreise, bevor ab 16 Uhr das Duo Kalem traditionelle Musik des Balkans in neuem Gewand aufführt. Um 17 Uhr wird Manu Devla nach einer 18-jährigen Pause mit lebendigen und energiegeladenen Klängen die Bühne betreten. Ab 22 Uhr geht es im Saal des KPÖ-Bildungsvereins weiter, wenn bei der Auflegerei von YJ Genosse B Drug & DJane Kupusarka kein Auge trocken und keine Stimme still bleibt. Pünktlich um Mitternacht kombiniert Al Pone in bosnischem Slang gehaltenen Deutschrap mit Balkan Beats, bevor ab 0.30 Uhr BJ Nevenko den Saal final zum Beben bringt.

Zu essen/ za jesti und zu trinken / za piti

Wie bei jeder Reise in den Süden wird auch die Kulinarik im Mittelpunkt stehen. Ćevape dürfen da ebenso wenig fehlen wie Pita/Burek, Pasulj/Grah (Bohnensuppe), Bograč (Wildgulasch), Spanferkel oder Süßigkeiten wie Kremšnita und Baklava. Dazu kommen echter Rakija und unterschiedliche lokale Biere wie Laško Pivo aus Slowenien, Karlovačko und Ožujsko Pivo aus Kroatien, Jelen Pivo aus Serbien oder Nikšićko Pivo aus Montenegro.