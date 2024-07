Durch Video überführt: Mann(77) täuschte Raub vor

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 17:45 / ©5 Minuten

Die Geschichte lässt einem im ersten Moment wirklich glauben, dass sie wahr ist. Der 77-jährige Mann hatte behauptet, am 8. Juni gegen 16 Uhr, als Fahrgast in der Stubaitalbahn in Richtung Mutters, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol, Opfer eines Raubes geworden zu sein. Zwei Männer und eine Frau sollen ihn bedrängt und ihm die Geldtasche entrissen haben. Sie sollen außerdem versucht haben, ihm die Halskette vom Hals zu reißen. Die „Beute“: ein dreistelliger Eurobetrag.

Raub vorgetäuscht

Doch dieser Raub hatte sich nie zugetragen. Das ergaben die Ermittlungen der Beamten der Polizeiinspektion Innsbruck Innere Stadt. Nachdem die Polizisten die Videoüberwachung ausgewertet hatten, gehen sie davon aus, dass der 77-Jährige den Raub nur vorgetäuscht hatte. Er wird der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.